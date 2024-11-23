台南六甲國小創校119周年校慶　南消二大119宣導

▲台南市消防局第二救災救護大隊六甲分隊，前往六甲國小辦理防火防災宣導，活動現場有趣味競賽，有獎徵答，在場民眾反應熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市六甲國小創校119周年校慶，校史悠久每年都吸引許多校友返校共襄盛舉，為了強化居家防火意識，台南市消防局第二救災救護大隊六甲分隊，上午9時至六甲國小辦理防火防災宣導，活動現場有趣味競賽，有獎徵答，在場民眾反應熱烈。

藉由現場擺設宣導攤位並展示大型消防宣導看板，介紹火災案例吸引中多學校師生駐留觀看，並發放防火宣導文宣傳單及各式火災案例教育看板，向師生加強宣導防範CO中毒、爆竹煙火施放安全，更強調家中務必裝設｢住宅用火災警報器｣，藉由火災時大聲鳴響作動，提醒民眾提早發現火災，以爭取緊急應變時間，保障民眾生命財產安全。

消防局長局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲施政理念，守護民眾生命財產安全，消防局透過人潮眾多的大型活動推廣防火宣導知識，希望將火災防範推廣至家家戶戶，讓市民更貼切地了解火災預防的重要性，有效提升居家防火安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，多一分防災意識就能少一分災害風險，希望藉由本次活動讓防火防災觀念向下扎根。另近期麻豆區附近發生多起有感地震，在此也呼籲民眾如遇地震，應保持冷靜、就地避難，最重要的就是保護頭部、頸部，落實「趴下、掩護、穩住」的動作。