新北百萬冠軍茶王出爐　5代經營鐘文慶製茶廠二度奪冠

▲新北百萬冠軍茶王出爐，鐘文慶製茶廠勇奪特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

坪林區農會昨（21日）辦理新北好茶冬季包種茶市級評鑑，今年特等獎由坪林區鐘文慶製茶廠奪得。比賽茶即日起開放預購，12月2日前訂購優良獎茶享優惠92折，新北市農業局歡迎民眾選購具有獨特花香的限量冠軍茶品。

農業局表示，「坪林」素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，新北市包種茶比賽為新北市最大規模的評鑑賽事，參與比賽的茶葉皆通過農藥檢測，本年冬季評鑑有988點茶品參賽，評審歷經11月18至21日共4日進行品評，本次入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共5等次，由農會統一包裝，貼上封條後使得上市販售，因此市面流通的比賽茶都經過完整的品質與安全把關。

評鑑賽事最後由坪林區鐘御瑋拿下特等獎，比賽評審農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩表示，今年整體參賽入選的包種茶品延續優秀的水準，展現豐富的花果香氣。今年度的特等獎茶品，走水順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，風味乾淨平衡，體現蘭花、梔子花的香氣，並帶有香瓜、梨子、青梅的清爽果香，發酵程度得宜，醇厚、圓潤且充滿韻味。

▲坪林區農會21日辦理新北好茶冬季包種茶市級評鑑。

特等獎坪林區鐘文慶製茶廠，由第4代鐘文慶及第5代鐘御瑋父子共同經營，茶園採友善耕作並施用有機肥，耕作面積達3公頃，以產製包種茶及蜜香紅茶為主。鐘文慶分享，小時候曾協助家中長輩製茶，在8年前返鄉時跟隨坪林農會現任理事長陳文慶學習製茶，因而逐漸復興家族傳承的茶園。製茶廠繼2021年獲得市級評鑑特等獎後，這次是第二次再獲特等獎。

鐘文慶謙虛表示，製茶期間感謝天公作美，父子2人趁著沒有雨的涼爽午後加緊採茶，經過約3小時的熱風萎凋後，於室內浪菁並靜置發酵至隔日8時才開始炒茶，很幸運地趕在最後交茶期限截止前完成製作。

坪林區農會理事長陳文慶表示，包種茶有「百萬冠軍茶」之稱，茶農透過精湛製茶技術，造就茶品獨特韻味。包種茶堪稱全台灣特色茶中最「香」的茶，外觀呈條索狀，色澤翠綠，水色蜜黃碧綠，具新鮮、幽雅撲鼻的花香，香氣越濃郁品質越高，茶湯滋味甘醇滑潤。

▲茶農鐘文慶（左）在8年前返鄉時跟隨坪林農會現任理事長陳文慶（右）學習製茶。

陳文慶說，現正早鳥預購優惠期間，12月2日前訂購冬季比賽茶優良獎，不僅可享92折優惠，購買10盒就送1張500元農會商品禮劵及1瓶茶籽碗盤洗潔慕斯，購買20盒送3張禮券及3瓶洗潔慕斯，歡迎民眾把握冬茶上市的時間，選購新北好茶優質茶品嚐鮮。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。