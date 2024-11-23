勞動部輕生公務員「輪椅運遺體、未蓋白布」？　新北議員曝真相

▲ 勞動力發展署北分署長謝宜容。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網）



記者崔至雲／新北報導

勞動部吳姓公務員月初遭霸凌輕生，後續外界質疑，為何遺體放輪椅抬上救護車送醫，且未蓋上白布，是否遺體被不當對待？對此，新北市議員江怡臻解釋，椅式擔架是樓層救護的SOP，救護人員到了一樓才會換成擔架床，不是謠傳的坐輪椅；沒有蓋白布，是現場救護人員聯繫到家屬，家屬表示要急救，而現場不會判定死亡，都會送到醫院判定。

江怡臻表示，聽到許多不是事實的情節，她多方查證後得知，新北市消防局在11月4日一早接到報案，隨即派出兩輛救護車和救護人員，也聯絡上死者父親，死者父親也證實，死者最後通聯日期是11月3日週日的傍晚，不是謠傳的過世兩天才發現。

針對消防員的急救SOP，江怡臻說明，椅式擔架是樓層救護的SOP，救護人員到了一樓才會換成擔架床，持續急救並送往醫院，不是謠傳的坐輪椅運下一樓，消防人員動線也都是依照現場人員指引。

另有傳言指出，吳姓公務員被發現時，疑似有長官下令而未蓋白布，江怡臻解釋說，因為是現場救護人員聯繫到家屬，家屬表示要急救，而現場不會判定死亡，都會送到醫院後才判定。

江怡臻說，這些天，大家都群情激憤，有些說法，暫時沒有事實根據，但更重要的是，新北市消防同仁，不會配合對死者不敬，甚至湮滅跡證。

另外，江怡臻提到，吳姓員工4日離世，事發已近半個月，頭七都已經過了，他看到勞動部長哭了兩次，何佩珊說要大家體諒謝宜容的身心狀態，但誰來體諒離世員工？誰來體諒離職、調職的公務員？「實在覺得非常沉痛，我只能盡我能做的，挖掘真相，願逝者安息」。