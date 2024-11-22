新北「小青新咖啡節」　新店碧潭東岸周末登場

▲新北「小青新咖啡節」參與品牌數超過100家，現場販售精選咖啡。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北希望市集將於23、24日周末將在新店碧潭東岸廣場舉辦「小青新咖啡節」，展售各式咖啡及多種融入新北特色農產的特調飲品與美食，還有新北在地農友及青農販售自產自銷優質農特產、斜槓職人創意手作文創商品共72個攤位，另外也有為期2天的咖啡沖煮賽，新北市農業局邀請民眾週末來碧潭品嚐特調咖啡飲品及美食。

新北市政府農業局輔導新北希望市集與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會辦理「小青新咖啡節」，本次咖啡節共有72個攤位，參與品牌數超過100家，現場販售精選咖啡、甜點、特調飲品及手工小物，咖啡職人運用新北在地農特產，調製成各樣的特調飲品及美食，包括金山甘藷製成「阿芙瓜朵」甘藷醬咖啡冰淇淋主題美食、三峽龍眼蜜烘焙的「千層花花蛋塔」，以及石碇桂花釀結合台茶12號金萱茶及咖啡調製的「桂萱咖」等共20款市集限定的主題美食及特調飲品。另有新北在地農友販售有機蔬菜、洛神花、蜂蜜等農產，由產地新鮮直送販售，也有為期2天的「珈發盃K a F A 大型咖啡沖煮競賽」，歡迎民眾一同來觀看選手們較勁咖啡沖煮技術。

▲除了咖啡也有販售在地農特產品。



台灣咖啡發展協會理事長蔡治宇表示，活動現場可以300元購買園遊券，除了可現場折抵消費外，還可取得主題飲品及美食兌換券一份。現場也將邀請街聲人氣歌手與實力唱將克里夫、魏品勻、阿白、段芸芸、田亞寧、齁米、尾崎嘉宣、宋家耘、倚瑄、莊蕎嫣及Crystal念萱等藝術家，在小青新的舞台現場表演，要給大家一場在碧潭河畔的聽覺饗宴！活動兩天的下午3點，於中間草坪區，還特別邀請汽球小魔女Eva於現場免費發放造型汽球，歡迎家長帶小朋友前來排隊領取，活動相關訊息歡迎民眾追蹤「小青新咖啡節」臉書粉絲專頁。

新北市農業局長諶錫輝表示，市府秉持「農業健康市/式」精神，創立「新北希望市集」品牌，協助在地小農拓展銷售通路，也供市民朋友選購在地新鮮農產，達到減少食物里程促進綠色消費的目標，邀請市民朋友周末一同來碧潭參與希望市集活動，採買家中所需食材、「拎嘎逼」。

▲小青新咖啡節現場可以300元購買園遊券，除了可現場折抵消費外，還可取得主題飲品及美食兌換券1份。

▲金山甘藷製成「阿芙瓜朵」甘藷醬咖啡冰淇淋主題美食。