保一警援交14歲少年！還跟同事炫耀「O未成年」　花2000洩慾慘了

▲保一總隊葉姓員警涉嫌與14歲少年援交遭起訴。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

警政署保一總隊葉姓男警員涉嫌與14歲少年援交，葉男透過交友軟體以2000元代價要求少年與他口交，後因少年與同學提及此事，同學發現事情嚴重並轉告老師，校方隨即通報新北市社會局報警處理。基隆地檢署偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴葉男。

起訴書指出，今年3月19日葉男透過交友軟體「HORNET」結識14歲少年，2人相約見面後，葉男開車到少年學校接他放學，並將他載到基隆住處，要求少年為他口交，完事後當場給予少年2000元。

事後少年與同學聊天時，提到與警察援交一事，校方得知後立即通報新北市社會局，社會局再轉報基隆警方，警方隨即介入調查。

檢警調查後，少年證稱，當天葉男載他到住處後，就要求他進行口交，完事後還給了他2000元援交費；葉男同事也作證，表示葉男曾多次透過LINE跟他說「找未成年」、「幹未成年」等語，另經還原鑑定葉男手機，獲知葉男手機裝置位置及戳記，皆與少年對話紀錄相符。

檢察官認為，葉男身為員警，本應知法守法、律己自制，明知少年為14歲以上未滿16歲之人，身心發展未臻健全，對性及金錢的觀念有所偏差，竟為滿足一己私慾，提供金錢與少年發生性行為，妨害少年身心健全發展，惡性非輕，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴葉男，並爱請法官從重量刑。