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新北花雅戲曲赴長照開箱　獻演京崑名劇「天女散花」

▲新北花雅戲曲長照開箱 獻演京崑名劇「天女散花」。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市迎和長照機構長輩開心的與演員合影。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府社會局媒合花雅戲曲藝術教育推廣協會到老人安養機構開箱，獻演京崑名劇「天女散花」，當名伶余老師挽起綢子滿天飛舞時，長輩鼓掌叫好聲不斷，滿頭白髮的翠花奶奶說她快30年沒看戲了，沒想到在機構裡還能看到京崑名劇的橋段，感動得眼淚都快掉下來。社會局副局長許秀能表示，住在機構的長輩除安享天年外，希望透過藝術表演或健康促進，讓長輩的生活更加豐富。

新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會理事長金克威表示，俗語說「戲如人生」，戲劇就如人生的縮影。台灣早已邁入高齡化社會，長輩普遍會有憂慮或情緒低落，尤其是住在機構裡，缺乏與外界接觸和刺激等，因此在社會局的支持下，希望將傳統戲劇帶入機構，讓長輩可以面對面直接觀賞，活化長輩的各項感官知覺，喚起年輕欣賞戲劇的美好回憶。

▲新北花雅戲曲長照開箱 獻演京崑名劇「天女散花」。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市花雅戲曲藝術協會到迎和長照開箱，余老師表演天女散花。

協會帶領青年旦角余老師等人，特地前往上和長照社團法人附設新北市私立迎和住宿長照機構表演賜福名劇「天女散花」，蘊含為長輩祈福之意。協會總幹事潘俊仁表示，天女散花取材自佛教故事，為維摩詰講經說法，天女為檢驗弟子的精進，手提花籃，飄逸而灑花，但佛不沾花，弟子則滿身沾花。梅蘭芳早期經常演出，在雲路和散花橋段中，創造了許多優美的舞蹈動作，令後人學習模仿。

新北市社會局副局長許秀能表示，住宿型機構平日除了做好各項生活照顧和健康促進外，有機會更要社會參與互動，感謝公彩盈餘分配基金的挹注，讓社會局能媒合花雅戲曲協會將表演帶入機構內，讓長輩無距離的觀賞專業的傳統藝術表演。在機構長輩許久未曾看過如此精美的傳統戲曲，隨著樂音、表演手舞起來，露出難得的燦爛笑容。潘俊仁並教導長輩，在京劇裡比劃你、我、他的手勢和姿態，長輩學習得相當開心。

▲新北花雅戲曲長照開箱 獻演京崑名劇「天女散花」。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局副局長許秀能鼓勵住宿型機構有機會要多點社會參與互動。

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