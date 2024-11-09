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賀錦麗慘敗　紐時作家批：民主黨「自命不凡」

▲▼ 美國副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國副總統賀錦麗在2024年總統大選落敗，只拿到226張選舉人票，輸掉共和黨對手川普。紐約時報專欄作家史蒂芬斯（Bret Stephens）批評，民主黨之所以遭遇慘敗是因為自命不凡、自以為是，擔憂自由派人士缺乏自省能力，不知錯在哪裡，缺乏下次做更好的自制力，也沒有做出改變的謙遜。

史蒂芬斯列出賀錦麗敗選的多個原因，包括策略層面的諸多錯誤，像是選擇進步派競選搭檔華茲（Tim Walz），這無助她拿下賓州、密西根州等必須奪下的關鍵搖擺州，也無法把她自身與總統拜登做出切割，「她愚蠢地把川普稱為法西斯主義者，這等於是在暗示他的支持者差不多也是法西斯主義者」，過度仰賴名人等。

史蒂芬斯稱，更大的錯誤是直接任命賀錦麗擔任民主黨候選人，「這是對民主程序的侮辱」，認命一名非常弱的候選人。至於民主黨在這些方面的失算誤判則是源於世界觀3大錯誤之中：第一，自由派堅信在拜登領導之下的美國非常好，任何抱持不同觀點者若不是在散播右翼不實訊息，那就是傻瓜；第二，不願正視現代自由主義對美國人來說是多麼令人厭惡；第三，堅信唯一合適的政治回應是抵抗（Resistance）。

史蒂芬斯提到，自由派專家多次引用複雜數據引導讀者，藉此說明美國人要停止對物價急遽上漲的恐懼、堅稱南部邊境不存在移民危機等，但當美國人的感受並非這樣時，典型自由派認為這些抱怨毫無根據，這樣的結果是在侮辱選民的同時，讓民主黨人對這些問題視而不見。

舉例來說，每當賀錦麗回答邊境問題時，都會提及自己起訴跨國犯罪集團，從這一點來看，她並未對人們的核心抱怨做出回應，即移民危機帶來壓力，無論移民是否犯罪。

史蒂芬斯也認為，最好的民主黨代表著公平和自由，但當今左派政治強調根據群體認同進行社會工程，支持把奇怪文化規範強加於數億美國人，但美國人希望能按照自己的方式過活，不喜歡在如何說話思考方面遭被人指手畫腳，有太多的自由派人士忘記這一點，「今天，民主黨已經變成一個自以為是、愛說教和自命不凡的政黨，這可能讓他們感到自己正義凜然，但這樣的形象怎麼可能贏得選舉呢？」

史蒂芬斯直言，儘管因為對於川普任內的政策感到擔憂，包括烏克蘭戰爭、美國貿易政策等，勉強把票投給賀錦麗，但「眼下我更擔心的是，自由派人士缺乏自省能力，不知道自己錯在哪裡，缺乏在下次做得更好的自制力，也沒有做出改變的謙遜」。

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