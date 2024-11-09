梅蘭妮亞裸照曝光！川普當選　俄官媒狂播「準第一夫人」性感照

記者王佩翊／編譯

美國總統當選人川普即將重返白宮，然而俄羅斯官方媒體在報導相關消息時，竟播放準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為知名雜誌拍攝的裸照，主持人甚至逐一描述照片細節，還忍不住笑場，而相關片段也惹惱美國網友，批評俄羅斯試圖藉此展示「對美國的控制力」。

根據《太陽報》報導，俄羅斯官媒Russia-1的電視節目在報導2024美國大選的新聞時，特意向觀眾展示了前美國第一夫人梅蘭妮亞的裸照，且用極盡嘲諷地語氣解說照片，背景更配上川普的競選歌「Y.M.C.A.」。

▲▼美國總統當選人川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

節目主持人葉夫根尼·波波夫在開場時提到，隨著川普的勝選，梅蘭妮亞也即將再次返回白宮。當他說話時，身後的大螢幕播放了川普與梅蘭妮亞在競選集會上的畫面。然而畫面卻突然切換成梅蘭妮亞的裸照。

這組照片是梅蘭妮雅2000年為知名時尚雜誌《GQ》所拍攝的，波波夫在節目中說道，「這是2000年時的梅蘭妮亞。」隨著裸照一張一張地出現在螢幕上，他開始逐一描述每張照片的細節，包括梅蘭妮亞穿著薄紗趴在毛皮上、站在私人飛機旁，甚至還有登上川普波音727飛機的性感照片，這架飛機是川普「空軍一號」的前身。

▲梅蘭妮亞曾前往兒童醫院為孩子們朗讀童書。（圖／達志影像／美聯社)



波波夫在節目中詳述這些照片，旁邊的女主持人、他的妻子奧爾加·斯卡貝耶娃則忍不住掩面笑場。最後，節目結尾播放了川普與梅蘭妮亞在集會上的互動畫面，背景音樂則是川普競選時常用的Y.M.C.A.，隨後螢幕再次切換至更多的梅蘭妮雅性感裸照，引發熱議。

此事在社交媒體X上引發美國網友不滿，有人認為，這是俄羅斯用來嘲笑美國人的手段。另一名網友則形容此舉是一種「警告」，還有人認為「普丁藉此展示他對川普甚至美國的掌控力」。

事實上，梅蘭妮亞的這組裸照在川普2016年競選總統期間就曾引發爭議。當時一個支持泰德·克魯茲的政治行動委員會（Super PAC）以梅蘭妮亞的裸照製作廣告，呼籲選民支持克魯茲而非川普。克魯茲隨後否認與廣告有任何關聯。

今年9月，梅蘭妮亞在X上發布影片，並為自己過去曾經拍攝裸照的經歷辯護，同時宣傳自己的新書。她在影片中表示，「我為我的裸照感到自豪。而更值得深思的是，為什麼媒體會選擇批判我對人體之美的慶祝？」她強調歷史上許多藝術大師都讚賞人體之美，並認為應該用藝術的形式尊重和表達自我。

梅蘭妮亞16歲被一名斯洛維尼亞攝影師發掘，因此展開模特兒生涯。她在1990年代和2000年代活躍於巴黎、米蘭和紐約等國際時尚之都。1998年，她在紐約時裝周的一場派對上與川普相識。梅蘭妮亞回憶道，當時川普主動向她要電話，但是因川普身旁已有女伴陪同，因此梅蘭妮亞要求他留下自己的聯絡方式。兩人最終在2005年結婚，並育有一子拜倫。