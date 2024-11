梅蘭妮亞裸照曝光！川普當選　俄官媒狂播「準第一夫人」性感照

記者王佩翊/編譯

美國總統當選人川普即將重返白宮,然而俄羅斯官方媒體在報導相關消息時,竟播放準第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)為知名雜誌拍攝的裸照,主持人甚至逐一描述照片細節,還忍不住笑場,而相關片段也惹惱美國網友,批評俄羅斯試圖藉此展示「對美國的控制力」。

根據《太陽報》報導,俄羅斯官媒Russia-1的電視節目在報導2024美國大選的新聞時,特意向觀眾展示了前美國第一夫人梅蘭妮亞的裸照,且用極盡嘲諷地語氣解說照片,背景更配上川普的競選歌「Y.M.C.A.」。

▲▼美國總統當選人川普與妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)。(圖/達志影像/美聯社)

節目主持人葉夫根尼·波波夫在開場時提到,隨著川普的勝選,梅蘭妮亞也即將再次返回白宮。當他說話時,身後的大螢幕播放了川普與梅蘭妮亞在競選集會上的畫面。然而畫面卻突然切換成梅蘭妮亞的裸照。

這組照片是梅蘭妮雅2000年為知名時尚雜誌《GQ》所拍攝的,波波夫在節目中說道,「這是2000年時的梅蘭妮亞。」隨著裸照一張一張地出現在螢幕上,他開始逐一描述每張照片的細節,包括梅蘭妮亞穿著薄紗趴在毛皮上、站在私人飛機旁,甚至還有登上川普波音727飛機的性感照片,這架飛機是川普「空軍一號」的前身。

▲梅蘭妮亞曾前往兒童醫院為孩子們朗讀童書。(圖/達志影像/美聯社)



波波夫在節目中詳述這些照片,旁邊的女主持人、他的妻子奧爾加·斯卡貝耶娃則忍不住掩面笑場。最後,節目結尾播放了川普與梅蘭妮亞在集會上的互動畫面,背景音樂則是川普競選時常用的Y.M.C.A.,隨後螢幕再次切換至更多的梅蘭妮雅性感裸照,引發熱議。

此事在社交媒體X上引發美國網友不滿,有人認為,這是俄羅斯用來嘲笑美國人的手段。另一名網友則形容此舉是一種「警告」,還有人認為「普丁藉此展示他對川普甚至美國的掌控力」。

事實上,梅蘭妮亞的這組裸照在川普2016年競選總統期間就曾引發爭議。當時一個支持泰德·克魯茲的政治行動委員會(Super PAC)以梅蘭妮亞的裸照製作廣告,呼籲選民支持克魯茲而非川普。克魯茲隨後否認與廣告有任何關聯。

今年9月,梅蘭妮亞在X上發布影片,並為自己過去曾經拍攝裸照的經歷辯護,同時宣傳自己的新書。她在影片中表示,「我為我的裸照感到自豪。而更值得深思的是,為什麼媒體會選擇批判我對人體之美的慶祝?」她強調歷史上許多藝術大師都讚賞人體之美,並認為應該用藝術的形式尊重和表達自我。

梅蘭妮亞16歲被一名斯洛維尼亞攝影師發掘,因此展開模特兒生涯。她在1990年代和2000年代活躍於巴黎、米蘭和紐約等國際時尚之都。1998年,她在紐約時裝周的一場派對上與川普相識。梅蘭妮亞回憶道,當時川普主動向她要電話,但是因川普身旁已有女伴陪同,因此梅蘭妮亞要求他留下自己的聯絡方式。兩人最終在2005年結婚,並育有一子拜倫。

????BREAKING NEWS : We were bombarded by requests to shoot Melania," GQ editor Dylan Jones said when asked about our January 2000 nude shoot with Melania Trump, after we had dug through the archives and published the images online in March 2016. “Given that she was obviously so… pic.twitter.com/DlWBnKBlA4