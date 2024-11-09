馬斯克成勝選最大贏家！特斯拉股價「破1兆美元」　川普會給好處

▲馬斯克在此次美國總統大選力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

共和黨候選人川普在2024美國總統大選中，擊敗民主黨候選人賀錦麗，預計將於明年1月重返白宮，外界認為全球首富馬斯克（Elon Musk）是川普勝選的重要推手。在此之際，馬斯克所擁有的美國最大電動汽車公司「特斯拉」，其市值突破1兆美元，因為愈來愈多人認為馬斯克的公司將能獲得最優惠待遇。

根據《衛報》，馬斯克是特斯拉的執行長，而特斯拉的市值於當地時間8日大幅上漲，甚至再度突破1兆美元，截至7日收盤之前，股價已經上漲19.3%，漲幅超過6%，達到2年多以來的高點315.56美元。

據悉，特斯拉此次再度闖入市值超過1兆美元的科技巨頭行列，包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta，其中除了Meta以外，其他公司的市值皆超過2兆美元，而特斯拉首度市值突破1兆美元時是2021年10月。

一名消息人士向《路透社》透露，未來川普就任後，可能會為特斯拉和其他公司帶來較少且有利的監管，同時讓美國國家公路交通安全管理局推遲涉及特斯拉駕駛員輔助系統安全的潛在執法行動。

馬斯克一直以來專注於研發自動駕駛汽車技術，不過開發與監管障礙卻推持此類技術的商業化。CFRA Research高級股票分析師尼爾森（Garrett Nelson）認為，「特斯拉和其執行長馬斯克，可能是此次美國總統選舉的最大贏家。我們相信，川普的勝選將有助於加快監管機構對該公司自動駕駛技術的批准。」