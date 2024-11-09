川普回鍋！美國移居海外搜尋量暴增2000%　3國家超熱門

▲美國總統大選落幕後，許多美國人開始搜尋移居海外。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普即將回鍋白宮，但許多美國人在他勝選消息傳出後，開始試著尋找另個出路：移居海外。依據搜尋引擎Google數據，在5日大選投票結束後的24小時內，「移居加拿大」（move to Canada）搜尋量激增1270%，搬到紐西蘭的搜尋量飆增近2000%，移居澳洲的搜尋量則是增加820%。

路透社引述Google高層的說法指出，在美東時間6日深夜，移居加拿大、紐西蘭、澳洲的搜尋次數刷新歷史紀錄。Google並未提供確切統計數字，但紐西蘭移民局（Immigration New Zealand）網站數據顯示，光是7日這天就出現2.5萬名美國新註冊用戶，遠高於去年同日的1500人。

另外，部分移民律師也接到大量諮詢。加拿大老牌移民律師事務所「葛林和史匹格」（Green and Spiegel）合夥人葛林（Evan Green）透露，大約每半小時就會收到一封新的詢問電子郵件。在此之際，Reddit論壇討論區r/AmerExit主要話題為離開美國，在這裡也有部分網友分享理想目的地的建議、獲得簽證、工作訣竅等等的建議。

這波移民熱潮其實與2016年川普首次當選總統的時候相類似。針對今年美國總統大選，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）出口民調顯示，有接近四分之三的美國選民認定美國民主受到威脅，也有人擔憂川普任內會加劇種族、性別、孩童教育、生育權利等議題上的分歧。

溫哥華律師事務所Bell Alliance移民顧問貝爾（Heather Bell）表示，這群人的擔憂其實早在大選舉行之前就開始，但很少人能夠堅持到底，「移民加拿大並不容易，特別是現在政府減少赴加拿大的臨時與永久移民人數」。