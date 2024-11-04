藍白考察北檢遭吳崢批評　黃國昌嗆：不能監督「偵查亂公開」亂象？

▲黃國昌召開「綠營權貴啃食國家資源，台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，由於媒體不斷報導案情，使民眾黨痛批北檢「偵查大公開」，國民黨立委吳宗憲4日更安排立院司法及法制委員到台北地檢署，考察偵查不公開實務作業。面對民進黨發言人吳崢痛批，應尊重檢調獨立辦案，立院民眾黨團黃國昌批評，「國會對於偵查不公開根本沒做到的亂象，不能監督喔？」

吳宗憲排定司法法制委員會4日上午9時到台北地檢署，考察偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所隔離、相關應訊者通行路徑與上下囚車處，及維護被告名譽等因應措施進行檢討。不過，民眾黨僅立委張啓凱、黨團主任陳智菡報名，黨內聲量最高的黃國昌則於同時間在立院召開「綠營權貴啃食國家資源，台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。

被問到怎麼看考察北檢行程，民進黨發言人吳崢批評吳宗憲應尊重檢調獨立辦案、尊重司法獨立行使職權，以及今日未參與考察的原因為何？黃國昌表示，偵查不公開淪為「偵查亂公開」，這已經對台灣整個司法公信力造成最嚴重衝擊。

黃國昌提及，按照民進黨邏輯，「民進黨不是用自己的臉書幫北檢發聲明嗎？民進黨的標準是什麼？可以用民進黨臉書幫北檢發聲明洗地，自己化身成台北地檢署發言人，（但）國會對於偵查不公開根本沒做到的亂象，不能監督喔？」司法法制委員會針對此事有排專案報告，也有不同立委上去質詢。

黃國昌指出，吳宗憲對於「偵查亂公開」亂象行使召委職權排定考察，「我不知道民進黨到底在反對什麼？還是民進黨標準是，民進黨可以幫台北地檢署發臉書、幫忙發言，但國會不能監督『偵查亂公開』亂象？」

黃國昌也當場低頭Google新聞，引述《中央社》2018年4月23日報導時任檢察總長被提名人江惠民言論，江稱「如果擔任檢察總長，未來發生違反偵查不公開的嚴重情事，他沒有處理，願意辭去檢察總長職位。」而當時詢問此問題的民進黨立委張宏陸則說，「現在常要求偵查不公開，但很多案件沒做到，且違反偵查不公開、影響人權，卻沒人受懲處。」

黃國昌批評，「我想請教一下民進黨，當初你們委員問這個問題，是在施壓檢察機關嗎？還是你們關心偵查不公開？」江惠民當年發言令人佩服，有氣魄說沒處理違反偵查不公開要辭職，「怎麼民進黨標準不斷在改變，可以黨檢媒一體，立院針對這件事情進行監督，結果被民進黨發言人講成什麼樣子？你們的標準真的令人嘆為觀止。」

至於為何沒去考察，黃國昌說，自己早上要忙的事情滿多的，「前面在那邊繞來繞去的行程，就容我錯過吧！記者會結束後，我會過去上午11點座談。」