立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

記者劉昌松／台北報導

立法院司法及法制委員會4日到台北地檢署，考察偵查不公開實務情形，原本未報名的民眾黨立委黃國昌，突然從法務部管制門進入北檢，參與行程最後的座談會，黃國昌在會中重提先前有記者在檢察官辦公室拍照打卡的事，質疑是否違反相關規定，並希望法務部能提出提討。

▲立法院組團考察北檢偵查不公開實務，立委黃國昌參加座談會後表情嚴肅。（圖／記者劉昌松攝）

民眾黨主席柯文哲涉貪遭押至今超過2個月，立法院在野立委質疑偵查期間，媒體多次報導案情內容，疑有違反偵查不公開原則，國民黨籍的司委會召集委員吳宗憲組團，考察北檢偵查不公開實務作業情形，報名的立委有國民黨羅智強、民眾黨張啓楷、民眾黨團主任張智菡與多名國會主任、助理。

結果羅智強因故未到北檢，反而是沒報名的黃國昌在考察行程進行到一半時，由法務部官員陪同，經過管制門進入台北地院、地檢，直接參加與檢察長王俊力的座談會，黃國昌在致詞時重炮抨擊，記者隨意進出檢察官辦公室，還拍照打卡。

黃國昌參加完座談會後，未跟著立院考察團一起離開，仍由官員陪同循原路經過管制門走向法務部，黃國昌面色凝重地說：「他們(指北檢)對於記者為什麼可以跑到檢察官辦公室這件事情，到今天才承認不應該，不應該以後咧，不應該以後沒有法律效果，就等看法務部檢討結果是怎麼樣。」

這次立委考察由台北地檢署檢察長王俊力親自迎接，法務部政務次長黃世杰陪同，張啓楷在抵達北檢後受訪表示，考察行程並非針對柯文哲的案件，是因為「偵查不公開被破壞，不是只有柯文哲的案子，只是柯文哲是最新的案子，而且(洩密)太嚴重了。」「如果(偵查不公開)不做好，那這筆預算(法務部檢察司)會大幅刪減」。

曾任檢察官的吳宗憲則強調，擔任立委以來，從未干涉任何個案，並表示考察行程重點包括媒體採訪區的設置，以及囚車通道的動線；吳宗憲指出，有些委員偷懶不想來(考察北檢)，就說這叫做干涉司法個案，但偵查不公開違反的事實一再發生，希望藉由這次大家關注，好好檢視問題。