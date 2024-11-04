轟「橘子」是檢調延押柯文哲的幌子　凌濤拿超思案對比：雙標太誇張

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，近日媒體爆料，身為全案關鍵角色的柯文哲帳房「橘子」許芷瑜，在滯日未歸發布通緝後，早已飛往澳洲。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（4日）表示，檢方延押柯主席，是「橘子」還是「幌子」？USB、手機、帳戶資料通通都給了，彭振聲、沈慶京、朱亞虎，每個人都在檢調手上，若什麼關鍵證據都拿不出來，真的會被看破手腳，不要怪外界有「押人取供」說法，因為看起來就是這樣。

凌濤表示，檢廉調查辦「京華城」及「政治獻金」一案，羈押柯文哲主席將屆2個月，羈押庭理由還停在圖利罪、舊部署未到案，就是拿不出一刀斃命的金流證據。

凌濤批評，對照「超思案」的吳諭非，查出不法所得六千多萬，竟仍未註銷護照、未通緝、積極聯繫，結果回台交保候傳，圖利事實確鑿，縱放陳吉仲、林聰賢，放任串證的可能性，雙重標準也太誇張。

凌濤認為，檢調除了呼籲橘子回台，台日友好聯繫司法互助，又做了什麼努力？現在又傳出橘子跑到澳洲，還是檢警根本把橘子當作「稻草人」，熟知橘子根本不是什麼重要的角色，實情戳破是幌子，就是要押柯文哲？

凌濤說，柯文哲案對照台鹽綠電弊案陳啟昱不羈押、還落跑，至今仍未通緝，檢警調的做法落差太大，將傷害司法公信力。

凌濤再說，USB、手機、冷錢包、帳戶資料、網路行事曆通通都給了，彭振聲、沈慶京、朱亞虎，每一個人都在檢調手上，若什麼關鍵證據都拿不出來，死不傳黃珊珊人等，孤注一擲橘子，真的會被看破手腳。

最後，凌濤強調，現在檢方不要怪外界有「押人取供」的說法，因為看起來就是這樣。這次理由是橘子，明年1月4日柯文哲延押到期前，會不會又有柳丁、蘋果？ 橘子逃到日本、澳洲之後，會不會是印尼、紐西蘭？

▼國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）

★未經判決確定，應視為無罪