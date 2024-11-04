支持公投綁大選　黃國昌嗆綠把公投鎖回鳥籠：換位置就換腦袋





▲黃國昌召開「綠營權貴啃食國家資源 ，台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院內政委員會今（4日）排審《公民投票法》修正草案，國民黨立委羅智強等人欲恢復「公投綁大選」，中選會主委李進勇則呼籲朝野立委審慎檢討。立院民眾黨團總召黃國昌4日表示，自己一直以來都支持「公投綁大選」，再批評民進黨2019年把《公投法》鎖回鳥籠，「換了位置就換腦袋，莫此為甚。」

黃國昌4日上午9時召開「綠營權貴啃食國家資源，台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會，針對內政委員會排審《公民投票法》修正草案，希望恢復「公投綁大選」一事，黃國昌回應，自己從以前到現在，就都支持「公投綁大選」，「世界主要民主國家不是都這樣做的嗎？這不是當初民進黨的主張嗎？」

黃國昌批評，現在《公投法》之所以會被鎖回鳥籠，民進黨可能是因為2018年輸了一次後，覺得這個制度對自己不利，所以就利用當時在國會多數，將《公投法》重新鎖回鳥籠。

黃國昌指出，立院民進黨團2019年搞《公投法》，沒經過委員會討論就直接直接逕付二讀，從提案到三讀通過，只花了整整30天，「民進黨當時光速立法，把自己以前推動20、30年的公投民主概念，全丟到垃圾桶裡面，民進黨對得起當初那麼多民主前輩、公民推動打破鳥籠公投法的努力嗎？」

黃國昌強調，《公投法》2019年如何被鎖回鳥籠，「我再提醒一次，民進黨應該回頭去看一下，你們當時在國會多數時，什麼叫粗暴？那才叫粗暴！」沒經過委員會、沒開過公聽會，從提案到逕付二讀、三讀通過，只花了30天時間，「換了位置就換腦袋，莫此為甚。」