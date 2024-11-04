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轟綠對修財劃法太雙標　國民黨掀賴清德曾嗆馬英九「這句」打臉

▲國民黨今日召開「財劃法還要『耍賴』？ 賴院長應譴責卓榮泰 」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日召開「財劃法還要『耍賴』？ 賴院長應譴責卓榮泰 」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫力主重修《財政收支劃分法》，將中央、地方財政劃分比例調整為6比4，國民黨今（4日）召開記者會指出，財劃法是總統賴清德過去的主張，還曾稱「任何負責任的總統都不可能將關係到直轄市發展的法律，放在一邊不管」，這個嗆聲前總統馬英九的迴力鏢，如今已回到賴清德自己的身上。

針對財劃法多年未修，引發地方政府反彈。桃園市議員凌濤表示，《財劃法》已經25年沒有修正，原本75比25的比例，希望修正為60比40，將3208億元的預算給所有地方，依照各地發展的需求、各地人口結構、產業發展做最好的分配。

「民進黨過去說要改到現在，為什麼又反悔了呢？」凌濤質疑，總統賴清德曾說，現在的《財劃法》不公平不公義，讓賴清德巧婦也難為無米之炊，一定要盡速修正；2012年賴清德更嗆聲前總統馬英九，指稱台灣如果不解決《財劃法》的問題，不可能會進步。

凌濤續指，賴清德於2017年擔任行政院長期間，直接表明行政院跟立法院要盡速討論通過《財劃法》，要給地方政府更多的經費來經營，請問賴市長、賴院長，到哪裡了呢？還是當了賴總統，就變了一個人，通通都是民進黨在阻擋；從行政院長卓榮泰院長到民進黨立委郭國文通通在打臉賴清德、打臉民進黨黨主席，而大家也在看賴總統到底要躲到什麼時候？

桃園市議員陳韋曄則批，中央長期漠視桃園，嚴重地對桃園不公的事實。桃園作為成長中的城市，也是六都中唯一人口正成長，從2014年到現在，成長了30萬的人口，是六都第一，但桃園獲得的中央統籌分配稅款以及一般補助性稅款，都是六都最低。以今年為例，桃園較其他五都少了大概88億到357億元；桃園升格10年以來，差距更多到858億到2721億元，桃園過去9年上繳中央的稅款將近2兆，但得到的分配稅款卻是六都敬陪末座，極為不公平，且完全不合理。

桃園市議員錢龍呼籲，中央財政部不要以拖待變，拖著討論水平分配的指標，卻遲遲不願意去解釋垂直分配的問題。他強調，桃園市是最後升格的直轄市，各項重大建設持續啟動，所需費用相當龐大，但在此不合理也不符合現況的《財劃法》之下，卻遲遲沒有看見修法，導致桃園的自主財政十分不足，因此，除了《財劃法》修法之外，要先把中央統籌分配款的餅做大，爭取更多的中央統籌分配款，先支應市政的相關建設，那而不是花時間執著追求指標的共識，而延遲了修法進度，請民進黨政府要進步，不要時空打臉、原地踏步。
 

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