北韓首批士兵與烏軍交戰！　韓媒：全軍覆沒「僅1人存活」

▲有消息指出，首批被派上前線的北韓士兵已經與烏軍交戰，但是幾乎全軍覆沒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓據傳派出萬名士兵遠赴俄羅斯受訓，以支援俄烏戰爭。韓媒報導，立陶宛非政府組織「藍黃基金會」（Blue/Yellow）指出，援俄的首支北韓軍隊已經與烏軍展開首次交火，但幾乎全員陣亡，僅1人生還。事實上，早前就有消息傳出，被派往俄國的北韓士兵身材矮小瘦弱，且幾乎是菜鳥大頭兵，反而讓第一線俄軍困擾不已。

根據《中央日報》報導，立陶宛非政府組織「藍黃基金會」（Blue/Yellow）代表喬納斯·奧曼（Jonas Ohman）28日接受當地媒體LRT採訪時表示，有可靠的內部人士透露，第一批被派上戰場支援俄羅斯的北韓士兵幾乎全軍覆沒，戰況慘烈，僅1人存活。

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）



「藍黃基金會」自2014年以來一直支援烏克蘭軍隊，與烏克蘭的決策高層及前線消息人士保持緊密聯繫。奧曼指出，烏軍25日在俄羅斯西部的庫斯克地區與北韓軍隊爆發首度交戰，在該場戰役中，北韓士兵幾乎全數戰死，只有1人倖存。據悉，該名生還者持有1份證明他是「布里亞特人」的身分證件。

布里亞特人是居住在俄羅斯聯邦布里亞特自治國的蒙古族原住民。先前有消息指出，俄羅斯可能向北韓軍人發放該地區身份證，讓北韓士兵偽裝成俄羅斯公民參戰。

此外，奧曼透露，北韓援俄人數可能增加至8萬8千人，且北韓在俄羅斯設有4處軍事基地，透過船隻與飛機等海空運輸方式將士兵送往戰區。

另一方面，烏克蘭情報機構指出，烏軍8月6日進攻並控制俄羅斯庫斯克地區，但是同月23日卻在當地目擊北韓軍隊。不過至今烏克蘭官方仍未公開證實，曾與北韓軍隊交戰或是在戰場上發現北韓士兵。