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北韓今早發射飛彈「飛行86分鐘」破紀錄！　日憂：恐是新型飛彈

▲ 北韓最高領導人金正恩發射第六次核子試爆。（圖／路透社）

▲北韓31日上午發射洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

北韓31日凌晨朝東部海域發射1枚洲際彈道飛彈，該枚飛彈在日本時間上午8時37分（台灣時間上午7時37分）墜落在北海道附近的日本專屬經濟區（EEZ）外側。日本防衛大臣中谷元指出，該枚飛彈飛行時間長達1小時26分鐘，打破過往紀錄，不排除可能是新型飛彈。

根據《每日新聞》報導，日本防衛大臣中谷元31日表示，北韓當天清晨朝東邊發射飛彈，該枚飛彈在經過約1小時26分鐘的飛行後，於日本時間上午8時37分（台灣時間上午7時37分）墜落在北海道奧尻島西方約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）外側日本海域。

中谷在防衛省接受媒體採訪時直言，這次的飛彈飛行時間長達86分鐘，創下史上最長紀錄。根據防衛省的初步估算，這枚飛彈的飛行距離約1000公里，最高高度超過7000公里。

中谷元指出，這枚飛彈的飛行高度和飛行時間已經打破過往紀錄，推測可能是新型的彈道飛彈，目前日本政府正在進行詳細的分析，以確定該枚飛彈的具體型號。

與此同時，中谷也發表強烈譴責並指出，北韓此舉已對日本及國際社會的和平與安全構成威脅，因此絕對無法容忍。他表示，日本將與美國、南韓等國密切合作，蒐集相關情報，並加強防範措施，確保日本安全。

根據NHK報導，相關人士透露，此次北韓發射的彈道飛彈可能是以「高拋射軌道」的方式發射，即將飛彈的發射角度提高，以增加射程。

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