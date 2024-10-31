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北韓「高角度」試射洲際飛彈！美韓震驚強烈譴責　將展開聯合軍演

▲▼金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

▲金正恩曾攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（資料照／CFP）

記者羅翊宬／編譯

距離美國總統大選僅剩5天，然而為了分散國際社會對於向俄國派遣精銳部隊一事的注意力，北韓（朝鮮）今（31）日上午從平壤發射洲際彈道飛彈（ICBM），在經過86分鐘的飛行後，墜落至日本北海道奧尻島以西200公里的海域，飛行距離長達1000公里。對此，美國與南韓予以高度譴責，並表示之後將展開軍演作為反制。

南韓總統尹錫悅表示，將會強烈應對北韓試射飛彈的「挑釁行動」。同時，南韓政府緊急召開國家安全緊急會議（NSC），由總統辦公室的國家安保室長主持。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓於31日上午7時10分（台灣時間上午6時10分）從首都平壤一帶朝向東海（日本海）發射一枚洲際彈道飛彈，飛彈採「高角度」發射，在經過86分鐘的飛行後，於上午8時37分墜落至北海道奧尻島以西200公里外海，飛行距離為1000公里、飛行頂點高度為7000公里。

▲▼移動發射車準備發射ICBM火星-18型。（圖／CFP）

▲移動發射車準備發射ICBM火星-18型。（資料照／CFP）

日本防衛省指出，此次北韓發射洲際彈道飛彈，在飛行時間、飛行頂點高度創下最長與最高紀錄，超越去年7月試射新型洲際彈道飛彈「火星-18型」時的74分鐘。據悉，北韓上一次發射洲際彈道飛彈，是去年12月18日發射固態燃料洲際彈道飛彈火星-18型，距今已經過10個月。

對此，日本防衛大臣中谷元研判，此次北韓不排除試射的是新型飛彈。《韓聯社》則分析，先前北韓試射火星-18型時使用的9軸（18輪）移動式飛彈發射車，然而北韓官媒《朝中社》今年9月曾經首次公開加長型的新型12軸（24輪）移動式飛彈發射車。

專家分析，此次北韓發射洲際彈道飛彈，有可能是想趁美國總統大選之前，再次向國際展現存在感，透過試射能夠「威脅美國本土」的飛彈來影響大選結果。南韓統一研究院專任研究員洪敏、梨花女子大學教授朴元坤皆認為，北韓發射飛彈，對於共和黨候選人川普的選情更有利。也有專家認為，北韓此舉可能是回應美國、南韓對於「派兵俄國」的譴責。

▲▼金正恩前往國防工業企業所視察擁有12軸、24輪的洲際飛彈發射車。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩先前曾前往國防工業企業所視察擁有12軸、24輪的洲際飛彈發射車。（圖／翻攝自朝中社）

在北韓發射飛彈後，美國與南韓相關當局旋即召開會議。南韓聯合參謀本部譴責，「（北韓發射飛彈）不僅威脅韓半島（朝鮮半島），更是危害國際社會和平穩定的重大挑釁行為，明顯違反聯合國安理會決議中『禁止使用彈道飛彈技術與相關科技之合作』條例。」

南韓聯合參謀本部表示，「美國、日本、南韓擁有共同監測追蹤之體系，三方即時共享北韓飛彈警報情報。美國、南韓國防部長決定，將靈活運用美國軍方戰略資產，展開聯合軍演與其他多種的應對方案，展現同盟之間共同應對的意志。」

美國白宮國安會議發言人塞維特（Sean Savett）於當地時間30日發表聲明，「美國強烈譴責北韓試射洲際彈道飛彈，此次發射明顯違反聯合國安理會決議。儘管美國印太司令部評估後認為，此次發射並未對美國的領土、人力、同盟造成直接性的威脅，但此次發射卻引發不必要的緊張情勢升溫。」

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