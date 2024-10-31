快訊／時隔43天！　北韓向東發射疑似「洲際彈道飛彈」

▲北韓31日朝東部海域發射疑似洲際彈道飛彈（ICBM）。（示意圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部指出，北韓31日朝東部海域發射疑似洲際彈道飛彈（ICBM）。

南韓聯合參謀本部表示，「軍方於今（31日）上午7時10分左右偵測到一枚從平壤一帶發射至東海的彈道飛彈，推測為高角度發射的長程彈道飛彈。」南韓軍方已提升警戒狀態，並與美日當局共享相關情報，全力保持應對狀態。

日本防衛省指出，飛彈預計將於當地時間31日上午8時36分左右，墜落於北海道奧尻島西方約300公里的日本海海域，位於日本的專屬經濟海域（EEZ）外側。海上保安廳已於上午7時16分發布公告，警告航行中的船隻注意後續情報，並稱防衛省已確認北韓發射了一枚疑似彈道飛彈。

這是北韓時隔43天再次發射彈道導彈，上月18日，北韓發射彈頭重量達4.5噸的新型戰術彈道導彈「火星炮-11-丙-4.5」和巡航導彈。

分析指出，北韓此次發射ICBM，既是對韓美譴責其對俄派兵行為的不滿表態，也可能意圖分散國際社會對俄羅斯的關注。

根據NHK報導，相關人士透露，此次北韓發射的彈道飛彈可能是以「高拋射軌道」的方式發射，即將飛彈的發射角度提高，以增加射程。