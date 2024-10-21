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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析「點菜說」背後含意　黃暐瀚揭「卓榮泰不惜翻車也要拚到底」

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

朝野今(21日)再度協商明年度中央政府總預算案，最終仍以破局收場。而行政院長卓榮泰昨晚拋出的「點菜說」暗喻目前僵局，引起外界熱議。對此，媒體人黃暐瀚分析，從卓榮泰發文看起來是願意編列預算的，但又要求面子，但朝野協商又打死結，回到了倒閣這條路，所以卓在不惜翻車的狀況下，要拚到底。他認為，現在看來總預算案不斷在轉動，民進黨內可能有多種不同意見，看來是多管齊下，每個方案都有在做預備。

卓榮泰20日深夜發文表示，同事聚餐決定帶1000元點4道菜，餐廳老闆要求加點第5道菜才要上菜，只要餐廳同意不會再如此要求加點，只此一次下不為例，當然也可以設法加點費用、解開僵局，「如果仍然無法取得共識，我們主張請消保官來仲裁，餐廳也可以決議把我趕出去」。

黃暐瀚於節目《新聞大白話》表示，卓榮泰現在是在「繼續吵架的前提，企圖下車」，昨晚的文章重點就是「卓榮泰想下車了」，想把禁伐補償條例的預算補回來，所以才提到「只此一次下不違例」。

黃暐瀚表示，卓榮泰還提到「如果仍無法取得共識，可以決議把他趕出去」，意思就是要立法院通過倒閣，然後再選一次，這已經不是暗示，而是非常清楚的明示。王鴻薇過去曾質疑為什麼卓榮泰不自己下台，顯然卓就是想直接倒閣重選，剛好可以扣回上週綠委許智傑認為「現在民進黨重選會贏」，這個想法。

黃暐瀚分析，從卓榮泰的發文看起來是願意編列的，但又要求面子，結果朝野協商又打死結，回到了倒閣這條路，所以卓是在不惜翻車的狀況下，想下車、要拚到底。

黃暐瀚認為，很多人認為行政院長卓榮泰是白臉、總召柯建銘才是黑臉，但其實卓榮泰應該是「黑底白臉」，看起來很強硬，並沒有要跟在野黨妥協。

黃暐瀚指出，當然卓榮泰昨晚的講法，站在藍白立場是不會接受的，藍白立場比較像是去漢堡店買套餐，原本有薯條、可樂、漢堡，但現在總預算案像給了一樣的錢，卻少了一樣東西，所以藍白一定會問禁伐補償在哪？為什麼沒有？

最後，黃暐瀚強調，既然卓榮泰要舉餐廳例子，那日前的「和解飯」不是就在點水樓餐廳嗎？為什麼沒有現場吃飯時，把這個故事講出來，搞不好藍白就接受了。所以現在看起來總預算案不斷在轉動，民進黨內可能有多種不同意見，想讓、又不能讓到底，但又可以不讓，乾脆讓在野黨倒閣，自己繼續堅持下去，看來是多管齊下，每個方案都有在做預備，並沒有直接告訴外界他們要退讓。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

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