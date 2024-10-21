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113年國營事業預算至今未審！　黃國昌：未影響國營單位正常運作

▲▼總預算數度卡關，21日立法院長韓國瑜再次召集立院各黨團進行協商。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜再次召集立院各黨團進行協商。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中央政府總預算案五度卡關，立法院長韓國瑜今（21日）下午召開第二次黨團協商。不過會議開始時，立法院議事處先提出要審理113年度的國營事業預算案，原訂10月30日完成預算案提案，不過，民眾黨團總召黃國昌要求延後提案，他也指出，原本112年以前完成的113年度的國營事業預算，至今已經快過期10個月，但也沒有影響到國營單位及附屬事業的正常運作，就此「打臉」民進黨在中央預算卡關時放話會讓國家空轉的論調。

韓國瑜今日下午主持黨團協商，研商114年中央政府總預算案，會議之初，立法院議事處長高百祥先提出，預算會期除了處理114年度總預算案外，還有今年的附屬預算，5月初才把這個報告回到院會宣讀完，那時遇到內閣改組，所以先進行了施政質詢，預算會期要把113年附屬單位預算審完，大概是7到10天，讓各黨團針對這個案子提案，送到財委會審查，院長再召開密集協商，這裡有草稿先給各黨鞭參考，9天時間讓大家看看提案時間是否充足，給財委會2天時間整理，整理好給部會跟黨團看，草稿部分請院長念一下，看要修改還是簽字。

韓國瑜接著表示，首先，10月30日下午五點前，將113年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分之提案，送至財政委員會彙整，逾時不再收案。二、財政委員會收案後，交委員會整理複印之後，於11/1下午五點前，提供各黨團及相關行政部門參考，請行政部門先後對提案委員及黨團進行雙向說明，以利後續密集協商。

不過，民眾黨團總召黃國昌要求延後提案截止日，並指出，原本應該要在112年以前完成的113年度的國營事業預算，至今已經快「過期」10個月，但也沒有影響到國營單位及附屬事業的正常運作，就此「打臉」民進黨在中央預算卡關時放話會讓國家空轉的論調。

國民黨團書記長王鴻薇質疑，即便上個會期內閣改組，但財政委員會的民進黨召委郭國文完全沒有排案進行；當然總預算案外，國營事業等附屬單位預算也很重要，但如黃國昌所說，證實113年國營事業及附屬單位預算都沒有審查，沒有任何一家國營事業因此關門或不發薪水，現在是違反預算運作常態，國民黨對於預算都是善意的，很想積極審查，若不審怎麼刪除浮編濫編的預算？10月30號前交到財委會彙整，大家都很願意配合審查，也請給委員足夠時間。

民進黨總幹事吳思瑤對此解釋，國營事業預算案在立院的慣例，都是隔年單數會期才會進行審理；如果要從這屆開始做示範，在正確的時間完成國營事業預算也可以，不過上個會期是藍白聯手強推其他法案才造成審理國營事業預算延宕，「因為立委都有不好的習慣，沒有在法定期程完成，立委不分黨派不該再發生這種事，上會期沒寫完的作業這會期趕快來補。」

經過三黨協商後，韓國瑜裁示，將113年國營事業預算法案提案截止日，比原先預計的延長7天，訂在11月6日下午5點。
 

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