基隆勇消詹能傑殉職2／3公祭　卓揆靈堂上香承諾改進制度

▲基隆勇消詹能傑2月3日公祭，卓榮泰赴靈堂表敬意、承諾制度精進。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市日前發生暗夜火警，造成2死4傷，其中基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑因公殉職，消息震驚各界。行政院長卓榮泰今（24日）上午前往梵宇天閣詹能傑靈堂上香，向家屬致意，表達最高敬意與不捨，並承諾政府將全力協助家屬所需，未來也將精進救災制度與處理機制。

卓揆緊握雙親雙手致意 承諾全力協助家屬

卓榮泰上午在消防署署長蕭煥章、基隆市消防局局長游家懿、基隆市議長童子瑋等人陪同下，前往靈堂上香致意。為配合相關安排，現場警方於南榮路一帶實施交通管制。據悉，此行為卓揆私人行程，並未對外公開。

卓榮泰緊握詹能傑父母雙手表示，詹小隊長因執行公務殉職，令人萬分不捨，政府將全力協助家屬各項訴求與需求，今日特別前來關心致意。詹父母紅著眼眶、語帶哽咽，向卓揆表達感謝。

卓榮泰指出，「除了哀悼，更懷抱高度尊敬與感謝，今日是為向殉職消防英雄致上最高敬意。他已指示消防署檢討救災流程，未來務必建立更完善的處理方式。他也請游家懿局長多加協助詹家父母，在心理層面給予支持，同時加強對其他消防人員的心理輔導」。

內政部長劉世芳到場弔唁 家屬盼安奉忠烈祠

靈堂近日湧入來自各地的消防人員與義消前往弔唁，昨（23日）內政部長劉世芳也前往上香，詹能傑父母當場表達希望將靈位安奉忠烈祠，劉世芳回應，目前相關公文已進入簽辦程序，將儘速協助完成家屬心願。

基隆市政府表示，為表彰詹能傑忠勇事蹟與卓越貢獻，市府已依相關法規啟動多項追贈與褒揚作業，包含追晉分隊長職務、頒給楷模獎章、授予消防獎章，並將呈請中央褒揚，爭取靈柩覆蓋國旗與消防旗，象徵國家與消防體系對殉職英雄的最高敬意。

據了解，詹能傑告別式已規劃於2月3日在南榮公墓出殯，並於殯儀館舉行公祭。