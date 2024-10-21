司委會吵翻！遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲怒舉手機：少認知作戰

▲召委吳宗憲不滿遭綠酸聽傅崐萁指令。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法及法制委員會今（21日）審查憲法訴訟法第4條條文修正草案，民進黨立委在會議一開始就輪番程序發言拖延議事，藍綠唇槍舌戰。經過兩輪程序發言與會議詢問，口水戰沒完沒了，綠委鍾佳濱質疑，今天吳宗憲想要讓法案送出委員會，是否受到國民黨團總召傅崐萁的指示，有傳訊息留言下指導棋，讓吳宗憲氣的舉起手機，「講這真是莫名其妙！少認知作戰！又來了，今天是司法法制委員會，不要扯國家兩岸，先把議程走完好嗎？」

民進黨立委們針對「憲法訴訟法」修正時輪番發言，強烈批評國民黨在推動該法案審議時的強硬態度，呼籲召開公聽會，以充分納入社會各界法律專業意見。洪申瀚表示，此次修法對台灣的民主憲政制度具有極其重大影響，必須在透明且審慎的程序下進行討論。

綠委鍾佳濱提會議詢問，要求吳宗憲邀請號稱立法院國會百科全書的周萬來到會備詢，解釋立法院職權行使法中，立院開會的立法委員總額應如何計算，若立委要將憲法總額改成法定總額，「那是不是以後立法院開會總額就用113人作基準？還是根據立法院職權行使法計算？」

吳宗憲回應，今天審的是憲法訴訟法，不是其他法，如果對這法案有興趣，「鍾召委下次排案，你來排啊，你來請他（周萬來）來」，吳宗憲不滿表示，如果什麼都要比照，那要不要質疑普通刑庭法院的合議庭為什麼3人、5人是固定人數？講這個沒意思。

鍾佳濱又質疑，今天吳宗憲想要讓法案送出委員會，是不是受到國民黨團總召傅崐萁的指示，有傳訊息留言下指導棋，讓吳宗憲氣的舉起手機，「講這真是莫名其妙！少認知作戰！又來了，今天是司法法制委員會，不要扯國家兩岸，先把議程走完好嗎？」

過程中，民進黨立委沈發惠在台下喊，「他只是問要不要找周萬來」，吳宗憲回嗆「他剛剛請我說明，那我現在說明，如果不要說明那就不要說明」。

國民黨立委林思銘則希望任何憲法法庭的判決，15名大法官應該要有10名大法官以上參與，他不能接受淪落到只有3、4位的意見，大法官的人事為何無法審查，那是因為民進黨聲請國會改革法案釋憲與暫時處分，新法被凍結才無法審查。

▲司委會表決停止程序發言。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲於上午12點左右，在表決後宣告停止程序發言，現場人數共有10名立委，藍綠比數為5比5，吳宗憲表示贊成，比數變成6比5；吳思瑤則不斷咆哮，「又要輾壓了」、「學法律的又要毀掉憲法」、「不要閹割我的權利」、「到底要不要開公聽會？」 雖然吳思瑤不斷在座位上高喊「要不要開公聽會」，但吳宗憲都不予理會，隨後便請提案人藍委翁曉玲上台說明憲法訴訟法第4、95條修正條文。

