社會 社會焦點 保障人權

收廠商回扣360萬「賄款直接塞抽屜」　桃園前復興區長判刑12年

▲前復興區長曾志湘收受廠商賄款360萬元遭判處有期徒刑12年褫奪公權8年。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲前復興區長曾志湘收受廠商賄款360萬元，遭判處有期徒刑12年褫奪公權8年。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市復興區前區長曾志湘，任內透過總務蔡幸蓁收賄360萬元，桃園地院日前審結宣判，曾志湘犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪共3罪，應執行有期徒刑12年，褫奪公權8年。總務蔡幸蓁共4罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年期間付保護管束；廠商吳淳洋犯對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪，共3罪，應執行有期徒刑1年，褫奪公權1年。

判決指出，曾志湘擔任區長期間，透過秘書室女總務蔡幸蓁擔任白手套，收受包商吳淳洋交付的賄款，而吳淳洋除了在八德區公所擔任警衛，還身兼5家行銷、旅行社等商行實際負責人，為利用曾擔任復興區長職權，於採購案招標程序中予以協助或將新台幣10萬元以下無須公開招標的小額採購直接交由他的公司或商號辦理，雙方約定取得標案或小額採購案，將依採購金額3％至10％不等比例給付賄款，並由蔡女將賄款直接放進區長的辦公桌抽屜內，曾拿到賄款後另分給蔡女40萬元。

桃園地院判決指出，吳淳洋、蔡幸蓁均坦承，曾志湘辯稱未向吳淳洋收取回扣，也沒有請蔡幸蓁擔任白手套，桃園地院法官勾稽證人及同案被告之證詞，並比對卷內現金日記帳、通訊軟體對話等書證，認定蔡幸蓁受曾志湘所託，於2016年至2018年每年農曆年前，分別出面收受吳淳洋所交付以前年度採購金額的3％計算，小額採購依採購金額的10％之為原則所計算現金賄款，進而轉交曾志湘，被告3人之犯行均堪予認定，曾志湘之辯解不足採信。

法官審理後，將曾志湘依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪共3罪，判處應執行有期徒刑12年，褫奪公權8年；總務蔡幸蓁共4罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年期間付保護管束；廠商吳淳洋犯對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪，共3罪，應執行有期徒刑1年，褫奪公權1年。

01/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

