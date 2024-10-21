總預算案朝野協商又破局！　韓國瑜狂嘆氣「宣告24日再議」

▲協商長達兩個多小時，韓國瑜頻頻嘆氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央政府總預算在立法院已卡關將近一個月，立法院長韓國瑜今（21日）第二度為此召集朝野協商。藍綠白黨團幹部發表對總預算卡關的爭執點後，行政院主計長陳淑姿強調，會解決原住民禁伐補償，但卻沒講出完整的解決方案，而韓國瑜三度詢問希望提出解決細節未果，只好直接宣布暫停休息10分鐘，讓主計長先與各黨團解釋。最終協商仍以破局收場，韓國瑜裁示，10月24日下午三點繼續協商，拜託主計長跟各黨團再溝通一下，希望能有圓滿答案

針對中央政府總預算案，韓國瑜今天召開第二次黨團協商，會議之初三黨先同意113年國營事業及附屬單位的預算提案截止日期。儘管有好的開始，但是在面對到114年總預算案，最主要的癥結點，仍是原住民保留地禁伐補償金，三黨幹部發言皆堅持各自原本的立場。

陳淑姿發言時表示，原民會在禁伐補償金28億，已經比前一年增加7億，增加比例達34％，如果還有經費不足的部分，主計處會全力來辦理。這樣的回答讓現場在野黨炸鍋，認為太模糊又籠統，因此韓國瑜希望陳淑姿針對細節再解釋清楚一點，陳接著說，「第一個，原來預算不管是從總預算還是原民綜合基金，經費有不敷部分，我們都會在115年來協助補充。」韓國瑜則3度跟主計長確認怎麼補充？卻仍無法得到清楚答案，期間韓國瑜長嘆數口氣，只好先宣布休息10分鐘，讓主計長先私下與各黨團解釋清楚。

民進黨團幹事長吳思瑤直言，若今天再沒共識，不管明天程委會或是週五院會，都有可能讓總預算案繼續被阻擋付委審查，是史上惡例。行政部門與執政黨團最想突破的在於，希望立法部門不要用立法方式增加政府預算支出。先在法律上合憲合規，立法權不要用修法增加總預算，這是財政紀律問題，「我有跟主計處確認過，不管幾萬，真正執行是在明年九月發放，當中還有時間可以解決，今天在這就是希望總預算可以朝野同意交付審查，希望今天在這大家有讓步與理解。」

原住民立委高金素梅痛批吳思瑤胡說八道，6萬是民進黨立委伍麗華、陳瑩的提案，當時你也是連署人，為什麼當時就不違憲？到底行政院端出的誠意是什麼？請主計長說清楚。

民眾黨團總召黃國昌表示，希望大家來這邊是聽行政部門提出解決方案，各自要如何詮釋過去行為或法律，就各自回去開記者會。

然而黃國昌也指出，剛剛休息時候聽到解決方案，不知道有沒有聽錯，首先，明年一公頃按六萬塊發，四萬來自公務預算，兩萬來自基金；第二，基金挪出的錢到2026年時再想辦法用預算補回去，第三是要求朝野共同承諾修法，修回每公頃四萬元。自己聽完這個計畫非常震驚，竟然在黨團協商時要求三黨團切結，明年把法律修回卓榮泰心裡想的四萬元，這必須要請行政部門說清楚。

國民黨團總召傅崐萁也說，這個情況與上周四朝野協商一樣，國民黨團要求就是依法行政。剛剛聽主計長說法，說配合預算，經費都沒問題，但國民黨團認為，最主要的問題是卓院長態度與政策有問題，不是六萬違憲、四萬不違憲，挪用基金前、補基金，最後修法轉回四萬塊，這樣浪費大家時間，把一樣的話轉來轉去。

主計長陳淑姿表示，本案黨團協商，原民會按照結論辦理，所需的經費若有不敷，主計處全力協助處理。這部分要如何補充，會再和原民會討論。

最終，經過兩個多小時的討論，由於三黨未達共識，韓國瑜裁示，10月24日下午3時繼續協商，拜託主計長利用這3天時間與各黨團私下拜會溝通，盼周四有順利圓滿的答案。

