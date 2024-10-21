　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中東駐台代表控詐騙反挨告　林佳龍：警方應依往例先詢問外交部

▲▼立法院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍報告業務概況，我國南非外館問題成為媒體關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍報告業務概況。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

沙烏地阿拉伯、阿曼與約旦駐台代表因擔憂「阿拉伯在台商務協會」（ACCT）的名稱、旗幟等使用造成民眾混淆，恐有誤導及詐騙疑慮而檢舉，反遭「阿拉伯在台商務協會」提告，警方甚至發函要求3駐台代表到案說明。對此，林佳龍21日表示，我國應保護他們的外交豁免權，類似事件檢調或司法單位依例都會通知與詢問。

林佳龍說，外國政府派駐台灣的代表處或是辦事處，都是依照雙邊的協定，因此我國要保護他們的外交豁免權。若有涉及到司法訴訟，包括檢調或司法單位依例都會通知與詢問，因此相關的傳喚希望能夠依照這樣的程序。至於司法訴訟事件就尊重司法程序。

國民黨立委徐巧芯質詢時也問及此事，強調民國112年中東這三國的駐台代表就有反映狀況，外交部真的應該幫忙處理，他們遭受到「阿拉伯在台商務協會」這樣的對待，還被帶去偵查，差一點外交豁免權就不見了，整個過程中給這些駐台代表帶來多大壓力，又或是給我國多大的外交危機？

林佳龍說，他昨天知道，就有要求幫忙。這件事要看的是「阿拉伯在台商務協會」向內政部登記，雖然合法，有沒有違反登記業務？再來若有收錢的行為，這些爭議，還有跟中東這三國駐台代表處的紛爭，而外交部一定會捍衛這些駐台代表的權益，外交部也會查明狀況。

ET快訊
獨／詐10億男遣送出國　目的地曝光
快訊／金鐘收視出爐　她奪獎創最高點
雞蛋大廠出清！　每斤16.5元拋售
不是大谷翔平！　他奪MVP嗨喊：難以置信
大谷翔平玩瘋了！香檳突襲　女記者全濕了
準潭美「不排除發布海警」　雨彈時間點曝
快訊／撞死3人　「少年外公」回國了！
快訊／菜盤疑沾老鼠屎　22:02火鍋道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

教育部推轉型正義「每案最高30萬」　葉元之：急搞政治鬥爭？

美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

司委會吵翻！遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲怒舉手機：少認知作戰

中東駐台代表控詐騙反挨告　林佳龍：警方應依往例先詢問外交部

修憲法訴訟法舌戰！吳思瑤發言狂超時遭消音　嗆吳宗憲你很大嗎

京華城已布局斷點切割？　游淑慧揭3點事實：是不是共謀不言可喻

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

藍委擬修法公投綁大選 　推動反實質廢死公投　

轟綠營嗆倒閣「占盡天下便宜」　謝龍介：要就總統立委一起重選

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

教育部推轉型正義「每案最高30萬」　葉元之：急搞政治鬥爭？

美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

司委會吵翻！遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲怒舉手機：少認知作戰

中東駐台代表控詐騙反挨告　林佳龍：警方應依往例先詢問外交部

修憲法訴訟法舌戰！吳思瑤發言狂超時遭消音　嗆吳宗憲你很大嗎

京華城已布局斷點切割？　游淑慧揭3點事實：是不是共謀不言可喻

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

藍委擬修法公投綁大選 　推動反實質廢死公投　

轟綠營嗆倒閣「占盡天下便宜」　謝龍介：要就總統立委一起重選

海大通識課遊覽車撞樹！擋風玻璃破大洞畫面曝　1女大生受傷送醫

勇士想綁定「前場大物」庫明加剩幾小時　柯爾：希望兩人都續約

吃B群提振精力　醫示警「勿過度依賴」：2招找出潛在疲勞因素

「台電福利社」存放逾期食品添加物！食藥署冰品製造稽查5家違規

午休趴睡完「眼前糊一片」！　醫揭3危害：青光眼風險飆

中華醫大袁巧霖、張庭多益英檢出色　880、910高分獲頒金色證書榮耀

曾朝快車道丟玻璃瓶！高雄「撒釘魔人」騎車撒鐵釘　涉2罪遭聲押

履行承諾！BL泰劇《愛情羅勒香》 4男神將再次登台

擁台美雙籍帶頭走私16把手槍！台美跨海合作攔截　5嫌遭起訴

獨／詐10億西班牙男遣送目的地曝光　已飛抵德國法蘭克福

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

柯文哲押看守所、柯爸進加護病房　沈富雄大嘆：柯家很苦

太陽花領袖魏揚結婚了！　母親楊翠恭喜：大開心

台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手還勝6.8個百分點

蔡壁如談柯探視爸過程　陳智菡澄清

台北旅展15家Buffet優惠餐券

民眾黨10／27集結愛國東路

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

卓榮泰「點菜說」　黃國昌嗆失格

柯父病重！蔡壁如：柯文哲18日已去探望

快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓

總預算案如點餐僵局　卓榮泰深夜發文

美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

獨／柯文哲已知父病危　上週五赴台大探視

更多熱門

相關新聞

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

我國歷任總統皆在就職後不久就會有安排出訪行程，而賴清德上任後至今卻靜悄悄，何時出訪引來關注。外交部長林佳龍21日於立法院外交及國防委員會備詢時說，友邦有邀訪，但什麼時候去或去哪這都要由總統府說明，外交部的工作則是做好各方面評估跟規劃。

教育部砸錢推轉型正義　藍委：搞政治鬥爭？

教育部砸錢推轉型正義　藍委：搞政治鬥爭？

遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲爆氣：少認知作戰

遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲爆氣：少認知作戰

吳思瑤發言超時遭消音　嗆吳宗憲「很大嗎」

吳思瑤發言超時遭消音　嗆吳宗憲「很大嗎」

藍委擬修法公投綁大選 　推動反實質廢死公投　

藍委擬修法公投綁大選 　推動反實質廢死公投　

關鍵字：

民進黨國民黨民眾黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

台中停車場凌晨「電動巴士大火」！　9輛燒到剩骨架

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面