中東駐台代表控詐騙反挨告　林佳龍：警方應依往例先詢問外交部

▲立法院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍報告業務概況。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

沙烏地阿拉伯、阿曼與約旦駐台代表因擔憂「阿拉伯在台商務協會」（ACCT）的名稱、旗幟等使用造成民眾混淆，恐有誤導及詐騙疑慮而檢舉，反遭「阿拉伯在台商務協會」提告，警方甚至發函要求3駐台代表到案說明。對此，林佳龍21日表示，我國應保護他們的外交豁免權，類似事件檢調或司法單位依例都會通知與詢問。

林佳龍說，外國政府派駐台灣的代表處或是辦事處，都是依照雙邊的協定，因此我國要保護他們的外交豁免權。若有涉及到司法訴訟，包括檢調或司法單位依例都會通知與詢問，因此相關的傳喚希望能夠依照這樣的程序。至於司法訴訟事件就尊重司法程序。

國民黨立委徐巧芯質詢時也問及此事，強調民國112年中東這三國的駐台代表就有反映狀況，外交部真的應該幫忙處理，他們遭受到「阿拉伯在台商務協會」這樣的對待，還被帶去偵查，差一點外交豁免權就不見了，整個過程中給這些駐台代表帶來多大壓力，又或是給我國多大的外交危機？

林佳龍說，他昨天知道，就有要求幫忙。這件事要看的是「阿拉伯在台商務協會」向內政部登記，雖然合法，有沒有違反登記業務？再來若有收錢的行為，這些爭議，還有跟中東這三國駐台代表處的紛爭，而外交部一定會捍衛這些駐台代表的權益，外交部也會查明狀況。