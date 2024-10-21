誰說謊？黃國昌批偷竊案「沒告知當事人」　松山分局：有先聯繫民眾黨

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨中央黨部10月初從杭州南路搬至台玻大樓，與原先的民眾黨主席柯文哲辦公室整併，但17日晚間爆出，內部資訊人員竊盜價值25萬元攝影器材變賣，民眾黨立委黃國昌18日痛批台北市警察局沒告知當事人，就把消息放給媒體。社民黨台北市議員苗博雅21日關心此事，松山分局說明有先跟民眾黨發言人聯繫，且早於被媒體披露前。

台北市議會21日下午進行警政衛生部門質詢，社民黨台北市議員苗博雅表示，黃國昌18日上午於記者會被問到有關黨工偷攝影器材賤賣案，黃國昌重批台北市警察局說「警方怎麼能先放消息給媒體」，還質疑當事人都不知道，就直接被媒體披露，因此今日想透過質詢確認真相。

苗博雅也整理事件時間軸，民眾黨10月11日報案、警方10月16日破案、10月17日晚間媒體披露。苗博雅提及，警察局先前稱是應媒體訪問才被動說明，不是主動發佈新聞，而且還有問過檢察官，破案時也有將案情回覆給報案的政黨了解狀況，「台北市警局何時告知報案當事人、告知政黨說已經破案？」

台北市警察局松山分局回應，破案是在晚上，而隔天早上就跟民眾黨報告了。苗博雅追問，所以警局是在10月17日早上跟民眾黨講，是跟哪一位窗口說明？松山分局說，是聯絡民眾黨的發言人，但確切時間還要再確定一下，不過確實是該日的早上沒錯。

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

苗博雅強調，希望警局確定時間後，要確切告訴社會大眾，否則目前從新聞來看，台北市警局跟黃國昌一定有一方在說謊，因為一邊說「沒告訴報案當事人」，另一邊說「我有告訴報案當事人、沒主動告訴媒體」，因此時間點很重要，不要讓民眾質疑警方收到報案且破案後，沒有選擇跟當事人講，反而對媒體說。

苗博雅再問，如果松山分局真的有在10月17日早上告訴政黨發言人，那就是早於媒體披露之前，就告訴對方了對不對？松山分局直言「是。」使苗博雅認為，倘若確定的話，就應該跟社會大眾講清楚，否則黃國昌還要叫民眾黨的台北市議員跟分局追究責任，對認真負責的同仁不公平。

台北市警察局長李西河也補充道，民眾黨報案之後，自己就跟同仁說明「此案要特別小心、要保密」，因此警察局從頭到尾都沒對此案做披露，是媒體詢問後，檢察官指示可適度對無關偵查內容做說明，所以媒體報告出來的內容，也跟他們內容有很多不一樣。

最後，苗博雅最終確認，回覆媒體的時間點，是在告訴當事人破案之前，還是之後？松山分局強調，一定是第一時間破案後，先跟黨部知會。

▼民眾黨王姓資訊人員偷竊中央黨部攝影器材，並拿去3C店家變賣。（圖／記者袁茵翻攝）