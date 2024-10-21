批卓榮泰角色錯亂還得意洋洋　民眾黨團談「點菜說」：自曝目無法紀

▲立院民眾黨團批評行政院長卓榮泰「點菜說」。（圖／立法院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

立法院長韓國瑜今（21日）將再召開朝野黨團協商處理總預算案，但行政院長卓榮泰20日晚間發文，以餐廳點菜暗指朝野僵局，且一句「餐廳也可以決議把我趕出去，然後一切重新再來」，暗指倒閣重新改選，引發外界議論。對此，立院民眾黨團批評，卓榮泰是史上最角色錯亂還得意洋洋的行政院長，自以為巧妙比喻，反而自曝民進黨政府目無法紀。

立院民眾黨團21日上午於臉書發文表示，「卓榮泰絕對是中華民國史上，最角色錯亂還得意洋洋的行政院長，卓院長能否停止講幹話，試著理解一下現實？」

民眾黨團提及，第一，「行政機關不是花錢來買服務的，而是要為民眾提供服務的」，國家預算不是錢包裡的鈔票，愛怎麼花就怎麼花，「堂堂行政院長怎麼會角色錯亂到把自己當『奧客』，跑到餐廳裡不顧店家成本、亂改人家訂好的菜單，想殺價就殺價、想翻桌就翻桌？」

民眾黨團指出，第二，把立法院透過民主程序確定、總統公告施行的法令效力，當作去餐廳隨性聚餐，白話文就是「老子今天要點什麼就點什麼，我出錢是老大，小店不要廢話，再吵我就把你店砸了，等著關門大吉！」卓榮泰一向巧舌如簧，自以為巧妙的比喻，反而自曝民進黨政府目無法紀到可悲可怕。