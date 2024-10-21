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林佳龍揭「總和外交」初步成果　加強反制中國扭曲聯大2758號決議

▲▼外交部長林佳龍。（圖／記者皮心瑀攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

外交部長林佳龍21日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。針對新政府上任後的外交狀況，林佳龍表示，中國近年來與俄羅斯、伊朗和北韓強化協作，形成所謂「動亂軸心」（Axis of Upheaval）或被稱為「威權集團」（CRINK），但我國推動「總合外交」也達成初步成果，例如今年5月迄今已有超過2千3百位國際友人訪台；增進與美、日、歐等理國家關係，將努力持續在世界上架台灣，並加強反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議打壓我國的圖謀。

林佳龍說，「總和外交」涵蓋以民主為核心的「價值外交」、以和平為核心的「同盟外交」及以繁榮為核心的「經貿外交」，藉以分別建立「民主價值鏈」、「對抗威權的第一島鏈」以及「非紅色的信賴供應鏈」，積極推行總統賴清德提出的「價值外交」與「經濟日不落國」政策，善用經濟優勢、確保國防守勢、發揮外交攻勢，讓台灣走向世界，也讓世界走進台灣。

林佳龍指出，當前推動對外工作仍面臨嚴峻的外部環境與挑戰，全球其他民主國家也受到威權主義擴張威脅，尤其中國近年來與俄羅斯、伊朗和北韓強化協作，形成所謂「動亂軸心」（Axis of Upheaval）或被稱為「威權集團」（CRINK），企圖挑戰當前以規則為基礎的國際秩序。威權主義的擴張越來越具侵略性，已經是全球性的挑戰。

林佳龍表示，縱然外部環境與挑戰益加嚴峻，但推動「總合外交」已達成初步成果。首先，友邦高層絡繹來訪，從今年5月迄今已有超過2千3百位友邦高層和理念相近國家政要友人訪台，以具體行動展現對我國的支持；而在台美關係，美行政部門持續展現對台承諾，美國會也持續採取具體行動挺台；日本方面則重申維持台海和平穩定的重要性，新任首相石破茂10月參加「日本–東協峰會」及「日中領袖會談」便均強調台海和平穩定對國際社會至為重要；此外，歐洲挺台密度與聲量持續上升，日前前總統蔡英文才結束訪歐行，都可看見台歐關係更加提升。

林佳龍也提到，中國持續對我國步步進逼，加大外交打壓、軍事恫嚇、經濟脅迫力道，企圖塑造「新常態」，並以法律戰、訊息戰及灰色地帶侵擾等混合戰型態施壓，持續在國際場域鞏固所謂「一中」格局，扭曲聯合國大會第 2758 號決議等行徑，對此未來外交部會加強反制，且繼續全力穩健推動「總合外交」，強化台灣與其他民主國家團結對抗威權主義，也讓國際社會更加肯定台灣是負責任、肯奉獻的可信賴夥伴，落實「Taiwan Can Help！」行動。

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