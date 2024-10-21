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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如稱「友人帶柯爸病歷」給柯文哲看　陳智菡澄清：明顯錯誤

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，在台大醫院住院的「柯爸」柯承發15日轉送加護病房，柯家18日申請讓柯文哲探視獲准，當晚便到台大醫院；但台中市政顧問蔡壁如稱，有朋友帶「柯爸」病歷給柯看，且自己因為當天太晚而無法陪同，引發外界質疑。對此，立院民眾黨團主任陳智菡說明，蔡言論有非常多錯誤之處，家屬希望代為澄清。

▲▼台灣民眾黨板橋誓師大會，柯文哲父親柯爸柯承發。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲於2024年競選總統期間在板橋舉辦誓師大會，「柯爸」柯承發與「柯媽」何瑞英到場力挺。（資料圖／記者李毓康攝）

針對「柯爸」柯承發目前身體狀況，陳智菡21日上午受訪時表示，「柯爸」身體病況部分，根據家屬表示可以透露的部分，「柯爸」之前因癌症住院，但癌症後有其他併發症，所以確實上週有狀況比較危急的情形；至於羈押期間能不能探視，不管是柯文哲或家人、民眾黨，絕對依照中華民國法令依法申請。

媒體追問，蔡壁如稱有朋友帶「柯爸」病歷給柯文哲看，但柯還在羈押禁見，可以這樣看病歷嗎？且蔡稱柯去台大時間太晚，所以自己才沒陪同，但羈押禁見是否不太能陪？陳智菡回應，這些問題裡面有非常多錯誤之處，首先探視時間點並不是深夜，而是18日傍晚，當時連家屬都沒被通知，其他人更不可能進去探視。

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

陳智菡指出，另一個比較明顯的錯誤，也是大家比較擔心的是，柯文哲目前是羈押禁見，這期間是不能通信通訊的，所以根本不可能有所謂「朋友帶病歷給柯文哲看」，這是違法的行為，對此說法一定要嚴正澄清，上述是比較明顯會對家屬造成困擾的地方，而家屬也希望由她代為澄清。

至於探視當天柯文哲有無上手銬、腳鐐？陳智菡說，「柯爸」病情在15日有明顯轉變，送加護後有想過要不要依法提起申請，讓柯文哲可以依法探視，因為柯過去在台大醫院專門對抗急重症，例如心肌梗塞或併發症等，所以家屬除了人道考量之外，也希望讓身為兒子的柯文哲盡一份心力，因此上週五才將文件送至北所，北所也非常迅速進行處理，當晚就讓柯文哲到醫院探視，「戒具部分，我想都是依照規定」。

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