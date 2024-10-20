中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

▲李彥秀認為，賴清德總統與國安單位恐怕不能再以「認知作戰」輕輕帶過。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統大選共和黨籍候選人川普日前接受專訪時表示，若當選後中共對台灣動武，將對中國大陸課150%至200%關稅，對是否出兵援台則模糊帶過。國民黨立委李彥秀今（20日）指出，賴清德總統與國安單位應視為警訊，提早擬定對策因應，不能再以「認知作戰」輕輕帶過。

談到對中國大陸封鎖台灣的可能情境，川普說，「若中國大陸進入台灣，不好意思，我將收你百分之150%至200%的關稅」；至於是否動用美國軍事力量應對中國大陸封鎖台灣，川普聲稱沒必要「因為習近平尊重我，他也知道我不按牌理出牌」。

李彥秀指出，海軍司令唐華日前接受經濟學人專訪時已經說過，中共準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」實施「蟒蛇戰略」，川普如此大辣辣將中共「入侵台灣」以及「封鎖台灣」放在「關稅的天平」上來衡量，對台灣而言，的確是一個不可忽視的警訊。

李彥秀認為，共和黨今年在黨代表大會通過最新版黨綱，「40年年首次未提到台灣」，民主黨雖然有將兩岸、台灣問題列入黨綱，卻將台灣放在中國專章，且重返「一中政策」，顯示未來美中之間在科技與貿易上，或許仍會有對抗及衝突，但是在地緣政治與戰略交鋒上，美國共和黨與民主黨都已重新審視自2016年以來的「抗中保台」基調，預期未來無論誰是美國下一任總統，美、中都會慢慢展開對話、諒解、妥協、進行更深入的合作。

李彥秀說，從賴清德總統國慶演說內容及美國官員刻意透露，「台灣已經先向美方簡報講稿內容」，美、中共同控制台海和平穩定恐怕是「現在進行式」。她提醒賴清德與國安單位對於美國總統大選後的台海情勢變化，要提早研擬因應對策，捍衛中華民國的利益、找到最符合台灣利益的戰略目標，不能再以「認知作戰」輕輕帶過。

