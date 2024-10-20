蔡正元稱賴清德「福建人」　靠鄭成功、康熙中國軍隊鎮壓原住民

▲國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德在國慶演說中表示，「全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人」，國民黨前立委蔡正元19日表示，「假台灣人裝什麼蒜！」他指稱，賴清德這種福建人，靠著鄭成功和康熙的中國軍隊，成功鎮壓原住民，奪取原住民的土地才能入住台灣，現在補貼原住民幾萬元休獵的錢都不肯給。

「假台灣人裝什麼蒜！」蔡正元表示，賴清德說只要認同台灣，不論先來後到，都是台灣人。他反問，什麼叫認同台灣？像賴清德這種福建人，靠著鄭成功和康熙的中國軍隊，成功鎮壓原住民，奪取原住民的土地才能入住台灣，現在要補貼原住民幾萬元休獵的錢都不肯給，說什麼違憲不能給，憲法和大法官不就是外來的漢族，套在原住民頭上的枷鎖嗎？

蔡正元說，讓原住民拿不回被奪的土地，現在不讓原住民打獵，連多補助個兩萬元都說違憲，這不是吃原住民夠夠嗎？他說，認同台灣怎麼民進黨人不唸軍校，卻叫原住民去從軍，這是什麼玩意兒的認同台灣？怎麼會這麼可笑！

蔡正元認為，就是ㄧ群福建來的假台灣人，整天想方設法在騙，原住民這些真台灣人，說我們都是台灣人，但我們假台灣人就可以吃定你們原住民這些真台灣人。