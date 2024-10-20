為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委洪申翰近日因踢爆台北市拾荒者列冊有問題，導致上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，因而與台北市政府槓上。洪申翰強調，他並不是針對蔣萬安，而是因為這週來蔣市府的謊話連篇，尤其，在最弱勢者的處境上說謊，他真的無法忍受。

洪申翰日前再揭露數據，六都中拿到中央「資收關懷計畫補助」的拾荒者人數，台南市有281人、高雄市有270人，台北市卻只有41位拾荒者，被台北市政府列冊進而領到中央補助，人數只有台南、高雄的七分之一。

為此，台北市環保局長徐世勲反擊，只要弱勢資收個體戶提出有意願參加資收關懷計劃，環保局都在第一時間協助加入，另外，如果列冊就能拿到補助，這麼容易換到錢，為什麼現在41位列冊參與資收關懷計劃者中，仍然有10位收入掛零，另外11位都還領不滿補助金額，也就是說有21位超過一半以上的人都無法完整取得中央的補助及北市環保局的額外加碼，「這樣簡單的邏輯與政策的問題，身為中央民意代表不去思考如何解決問題，卻一直攻擊地方造冊了多少人。」

洪申翰20日則說，他和蔣萬安曾在立法院的衛環委員會共事四年，即便不算交情甚篤，但應該也是禮貌相待，他不是槓上蔣萬安，而是謊言。北市府在拾荒者議題上，態度一直是非常消極的，這是源於決策高層面對拾荒者的心態，一直是排拒且忽視的，這才是問題的根源。

​

洪申翰說，他在前一週的一次質詢揭露北市的問題，其實是希望，環境部應該承擔起更積極對地方政府溝通的責任。但沒想到，蔣市府不檢討就算了，竟然還扯一堆公關式的惡質謊言，來怪天怪地、推卸責任，在這種最弱勢的議題上，惡意撒謊掩飾，他不只無法接受，而且一定跟這些謊言槓到底，絕對不會放過。

​

洪申翰也喊話蔣萬安，在你看到六都數據後，邏輯正常的人應該都知道，環保局提供給你的那套掩飾說詞，是充滿了漏洞跟破綻的，「如果你還要照單全收，那，當然也就不能怪別人罵你無能了。」

​