獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷為中信兄弟與謝龍介賭百份雞排、珍奶

▲洪孟楷與太太見證了第一戰首次突破四萬人的歷史。（圖／洪孟楷臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

中華職棒35年台灣大賽昨日開打，將上演史上第7度的「獅象爭霸」，藍營內也出現「內訌」，資深象迷藍委洪孟楷與資深獅迷謝龍介，也要對賭1百份雞排。洪孟楷今（20日）表示，因立法副院長江啟臣也有「祭品文」，若中信兄弟奪得總冠軍，就發送500份「台中限定炸肉排」，自己也決定再加碼100杯珍奶，更要謝龍介來幫忙發。

中信兄弟對決統一獅的最終戰役正如火如荼進行，獲勝隊伍將成為2024年度總冠軍，也可拿下亞洲職棒大賽和國際賽事資格。連資深獅迷、總統賴清德都發文應援統一獅並喊話，「會在總統府迎接統一獅的到來」、「等你唷！」

由於「獅象爭霸」勢均力敵，不少球迷、政治人物都跳出來要為自己的球隊應援，江啟臣為了幫中信兄弟打氣，更在臉書上分享，與好兄弟謝龍介兄和藍委洪孟楷有個「君子約定」，那就是中信兄弟贏了江啟臣、洪孟楷要分別發放「台中限定炸肉排」500份、雞排100份，換作是統一獅隊贏，謝龍介要請100份雞排。

就在江啟臣發布貼文不久後，謝龍介隨後就到他貼文底下回擊「獅的球迷來了！我們統一獅總冠軍啦」，謝龍介嗨喊，身為老牌獅迷，自己絕對不輸人也不輸陣，看誰挺的球隊能奪冠，誰就掏腰包，這次雞排穩穩由獅兄準備，也歡迎象迷一飽口福。

洪孟楷今日上午加碼，「只要兄弟總冠軍，我就跟江副院長一起發，另外請謝龍介委員來幫忙發，除了一百分雞排外，我再加碼一百杯珍奶，希望用雞排奶的力量，集氣讓兄弟順利拿下2024總冠軍！」並為兄弟加油，還有三場，一場一場贏，順利拿下總冠軍，也希望11月即將開打的12強能順利晉級，前進東京！這是共同的期待！