川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國共和黨總統候選人川普日前接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，將對中國徵收額外的關稅。國民黨立委王鴻薇今（20日）對此表示，美國不管是現任總統，到未來的總統候選人，沒人願意具體承諾，中國入侵台灣時美國能夠出兵援助台灣，因此「政府還是應該努力維持台海和平。」

王鴻薇認為，川普在接受美國媒體的採訪時被問到「如果中共入侵台灣，那麼美國會不會出兵援助台灣呢? 」川普果然又是一副「四兩撥千斤」，完全沒有承諾，甚至語出驚人，稱如果中共入侵台灣的話，他當總統會課中國關稅150%到200% 。

「請問一下這到底是什麼樣的一個懲罰機制？中共都入侵了台灣，而美國只想來課關稅？」王鴻薇直言，這也充分顯示出，政府還有很多的「塔綠班」，一味的希望美國能夠在中國入侵台灣時，能夠出兵援助台灣，但是美國不管是現任總統，到未來的總統候選人，沒有一個人願意具體的承諾。

王鴻薇也說，事實上另外一個美國總統候選人賀錦麗受訪問時也同樣語帶閃爍，她說支持台灣有自我防衛的能力，也沒有承諾願意出兵援助台灣，所以不管是賀錦麗或川普當選，政府還是應該努力維持台海和平。

王鴻薇感嘆，因為一旦推入一個戰爭的邊緣，不管未來是川普當選，還是賀錦麗當選，台灣最後都要自力自強，「我們要自己付出慘痛的代價，而這是我們現在的政府，還有我們的總統賴清德，應該清楚告訴國人的真相。」