氣氣氣氣！翁曉玲嗆政院把國會當空氣　「我們也不會客氣」

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（27日）赴立院備詢，對於近期朝野僵局，藍委翁曉玲質詢時指出，這四個月卻是走20年前陳水扁朝小野大的時代，政院把國會所作決議當成耳邊風，立法院修法完全不理會也不願意遵守。翁曉玲越講越氣，也突然來了段押韻順口溜，她表示，行政院就是投機取巧、擺爛，「把立院當空氣，我們也不會客氣，國家搞的烏煙瘴氣、民眾一肚子氣」，賴政府也佔不到便宜。

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）



翁曉玲質詢時指出，卓榮泰上任至今超過四個月，過去當過立委、行政院秘書長、民進黨主席，應該明白國家要進步、不能走回頭路，大家要團結一致往前走，但這四個月卻是走20年前陳水扁朝小野大的時代，行政機關帶頭行使抵抗權、反國會改革搞杯葛，進行權力對抗，依法行政不是法治國家原則？

卓榮泰回應，朝小野大是我國政治生態，但不會用過去思維跟做法跟現在國會做任何對抗，希望得到更好互動，這才是國家的幸福。

翁曉玲則羅列一大串法案，她表示，行政院把立法院當成空氣，把國會所作決議當成耳邊風，立法院修法完全不理會也不願意遵守，只有黨意沒有民意，杯葛國會改革法案，讓我們失去監督行政機關能力、不遵守NCC組織法修法不能讓委員留任。

翁補充，還有原住民禁伐補償條例、公糧收購價格及電價凍漲等等，這種態度就是藐視立法權、視民意於無物。口口聲聲說要協調，但就是擺爛、搞對立，行政院不編預算，看來立法院也不能奈你何？我講的例子有哪一個是錯的、是假訊息？

翁曉玲越講越氣，也突然來了段押韻順口溜，她表示，行政院就是投機取巧、擺爛，「把立院當空氣，我們也不會客氣，國家搞的烏煙瘴氣、民眾一肚子氣」，賴政府也佔不到便宜。

對於翁曉玲連珠炮，卓榮泰則忍不住回應，委員對行政院誤會頗深，自己站在這裡好好聆聽就是完全尊重，立法院職權行使法就是院際分立、NCC只有三個原則，第一、讓機關正常運作；第二、快速審查；第三、依法行政。也敦請大院能審查人事權，一定依法行政。

翁曉玲感嘆，自己真的感受到，審查NCC人事案有多重要，選出不偏不倚的專業委員，現在不適格的委員還可以代理主委，令人無法忍受。卓則強調，而且要快速的審查，我的任務是讓機關正常運作，如果沒有多一位委員，NCC無法運作。