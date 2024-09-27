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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／浮報助理費逃廈門　黃紹庭神隱30hrs首發聲：絕非畏罪潛逃

▲▼國民黨高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費。（圖／翻攝自臉書）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，包括黃紹庭的父母親和服務處人員共17人被帶回偵訊，其中6人交保、1人聲押。據悉，黃疑似在昨天(26)日清晨7點，檢調收網前一刻搭機出境，目前人在中國廈門。對此，黃紹庭發聲明表示，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。

黃紹庭聲明

一、本人於26日上午出境，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。

二、本人昨日在獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，也獲得承辦人員理解。本人向檢調說明，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明，這也已獲得承辦人員理解。

三、本人嚴正聲明，從政十餘年來，助理費申報一事絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，呼籲司法查明事實真相，切勿抹煞勤懇認真問政的民代名譽及清白。

最後，本人與助理們皆全心全意、競競業業，努力地幫高雄市政及市民服務，如近日提出的高鐵南延進高雄市區等重大議題，完全是福國利民的主張及良善建議。呼籲檢調應早日查明真相，還本人清白！

▲▼檢調人員到黃紹庭服務處搜索。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼檢調人員到黃紹庭服務處搜索。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼檢調人員到黃紹庭服務處搜索。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢調接獲檢舉稱黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，貪汙金額恐高達百萬，26日一早兵分多路前往10處地點搜索，並帶回黃的雙親、和服務處人員共17人，訊問後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，1名服務處人員遭聲請羈押。

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