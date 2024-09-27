卓榮泰令各部會強化在野溝通　黃國昌：盼由閣揆率部會來

▲民眾黨立委黃國昌主持回應時事記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

由於114年度中央總預算案遭國民黨、民眾黨聯手退回程委會，行政院長卓榮泰下令各部會首長，在10月1日程委會開會前，要先動起來遊說各黨立委。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（27日）表示，民眾黨團態度向來都是開大門走大路，但總預算關鍵人物是卓榮泰，若想要解決問題，還是希望由卓率部會首長來黨團溝通。

黃國昌回應，行政院任何部會要到民眾黨團溝通，黨團向來都是開大門走大路、從來不會拒絕，歡迎他們來。問題是，總預算退回重編這件事，關鍵人物是卓榮泰，不是單一部會的事情，是牽涉到跨部會事情。

黃國昌指出，牽涉到跨部會的事情，如果卓榮泰院長真的要解決問題的話，不是只派單一部長來虛晃一招，若真的有誠意要解決問題，歡迎卓榮泰院長率領所屬相關部會首長來民眾黨團溝通。

至於超思雞蛋案，黃國昌說，去年就提醒不只巴西蛋、日本蛋也有問題，上個會期跟張啓楷委員追了一整年，北檢才啟動偵辦。結果超思這種離譜的狀況，沒有簽約卻能買上億雞蛋、沒採購程序、只用LINE傳一傳、找人頭公司，如此重要的雞蛋政策，只處理到科員，這是一個科員能處理的？沒辦陳吉仲、林聰賢，就是打假球。

張啓楷補充，財政部長預計下禮拜要拜會民眾黨團，民眾黨要求主計處長一起來，編錢、花錢的首長一起來，帶著方案來溝通，歡迎卓榮泰帶著部會首長跟答案來補破網，不要來打假球。

張啓楷也說，超思案目前明顯重辦廠商、輕放官員，現在只有一個專員50萬交保，但用膝蓋想也知道，不可能是專員作決策；大家都在等著看何時約談陳吉仲和林聰賢，北檢若打假球，人民會有憤怒的抗議。

