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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲嗆釋憲未必能拘束國會　逼問卓揆：若修法違大法官意見會施行？

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭日前對死刑做出合憲限縮的判決，藍委翁曉玲今（27日）質詢時質疑，這是否實質廢死？行政院長卓榮泰回應，不認同這是實質廢死，有其必要還是需要執行（死刑）。翁曉玲也嗆聲，大法官解釋未必能夠完全拘束立法院，更何況是憲法裁判有明顯高度爭議。她逼問卓榮泰，立委也會提出相關修法，若最後修了一個與大法官意見不同的法案，請問院長跟法務部長會依法行政嗎？

翁曉玲今質詢時指出，大法官做出死刑有條件合憲的裁判，引起社會不滿，雖未宣布死刑違憲，但設下很多關卡達到實質廢死，請問卓榮泰是否認同死刑一致決？

卓榮泰回應，有注意到他說有條件合憲，設定了一些條件未來需要修法配合，但他不覺得這等同實質廢死，現在還是有執行死刑，在社會上經過一些條件後，有其必要還是需要執行。

翁曉玲也詢問，這次釋憲有七位大法官完全贊同、五位大法官提出不同意見、一位大法官反對，認為要完全廢死，這代表內容有高度爭議，這樣的憲法判決很難服眾，法務部接下來要進行修法，已經有準備了嗎？

法務部長鄭銘謙則回應，依據憲判意旨有在研修，包含刑法、監獄行刑法等。翁曉玲則追問，法務部現在是修法提案，立委也會提出相關修法，若最後修了一個與大法官意見不同的法案，請問院長跟法務部長會依法行政嗎？會適用新法嗎？

卓榮泰回應，大法官幾個條件都明列在解釋文裡面，至於如何達到這些條件，當然可以作一些修法上的討論，但還是要在社會共同標準下。

翁曉玲則指出，這樣說好了，立法院有立法權，守護憲法、維持合憲秩序不只是大法官的責任，立法者也有相關責任，符合憲法意旨、憲政秩序、國情文化甚至實務問題，進行合理修法，這次大法官裁判會對基層司法人力造成更多工作量，要評估各方面狀況修法。

翁曉玲也嗆，大法官解釋未必能夠完全拘束立法院，更何況是憲法裁判有明顯高度爭議，也可能影響司法實務運作，作為立委，會負責也更切實際、尊重民意進行相關修法，也希望修法通過後，行政機關依法行政。

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