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黃紹庭遭約談前飛廈門！曾任台積電駐美經理　從政黑歷史被翻出

▲▼國民黨高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，26日包括黃紹庭的父母親和服務處人員共17人被帶回偵訊，其中6人交保、1人聲押，而他本人神隱30小時後發聲強調，助理費申報絕對合法，呼籲司法查明事實真相。問政犀利的黃紹庭過去常被邀請上政論節目，發揮大砲功力，但過往也曾陷雙重國籍、肇事逃逸爭議，在這次風波後，黑歷史再被翻出。

現年54歲的黃紹庭，畢業於東海大學物理學系、美國南加州大學電機工程碩士班，曾任台積電駐美國技術經理，在美國矽谷高科技業奮鬥12年。

黃紹庭父親黃芳仁過去連4屆擔任高雄市議員，他回國後接下父親的政治棒子，於2006年當選高雄市議員。但他在2008年間被檢舉「雙重國籍」，因於1995年間取得美國碩士學位後，2006年間歸化為美國籍，後來被控未在公告當選後、宣誓就職前放棄美國籍，被撤銷市議員資格。

▲▼ 國民黨高雄市議員黃紹庭自錄影片澄清非潛逃。（圖／黃紹庭提供）

▲黃紹庭涉浮報助理費遭搜索，神隱後出面發聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

而黃紹庭在2010年曾爆出「肇事逃逸」爭議，當時他開車與一輛機車發生碰撞，導致騎士與後座乘客擦傷、挫傷、骨折。但黃為了規避責任，未停車及下車查看騎士傷勢，更將自小客車車燈關閉後駛離現場，事後找助理頂罪。該案經高雄地方法院一審，判決有期徒刑六個月。同年的市議員選舉失利。

不過，黃紹庭捲土重來，在2014、2018、2022年都順利當選市議員，目前還是國民黨中常委，平時問政相當犀利。去年底曾試圖想參選立委，但後來經黨內協調退出。

這次黃紹庭因疑似涉嫌浮報助理費遭檢調搜索，包括黃紹庭的父母親和服務處人員共17人被帶回偵訊，其中6人交保、1人聲押。他神隱30小時後出面發聲明強調，他出境是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。同時，已向檢調說明，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明。

黃紹庭也嚴正聲明，從政十餘年來，助理費申報一事絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，呼籲司法查明事實真相，切勿抹煞勤懇認真問政的民代名譽及清白。

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