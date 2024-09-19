批政治追殺！黃珊珊：都市計畫法授權市府自定容獎　京華城不是唯一

▲民眾黨團召開「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」。（圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率案遭羈押禁見，外界持續討論北市府給予容積獎勵的法理依據與適法性。民眾黨團19日召開記者會，提及北市府給予容積獎勵的法理依據與適法性，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊強調《都市計畫法》本就授權台北市有權力自訂容積率、容積獎勵，強調京華城案不是唯一，所有細部計劃都是同樣標準。

民眾黨19日下午召開「審容積變圖利，政治追殺何患無辭？」記者會，出席人員包括立委黃珊珊、林國成，以及4名台北市議員張志豪、黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞。

黃珊珊表示，依照《都市計畫法》24條規定，人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議，市府最高首長亦無權刪改，「非都更地區給容積獎勵，於法有據」，《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，地方政府可在細部計畫視城市需求決定容積率。

黃珊珊引用國土署長吳欣修曾說「容積率由地方政府的細部計畫訂定」，一般容積獎勵上限不可超過20%，國土署也尊重地方政府原來訂定的基準容積跟容積獎勵。

透過細部計畫訂定容積獎勵，並非沒有前例，黃珊珊舉郝市府任內案例，像是中泰賓館變成東方文華也是依照《都市計畫法》24條自提申請，提供住房優惠換容積25%；「台北好好看」計畫騰出公園綠地可換樓地板容積；南港段三小段41地號，106年都委會給容積獎勵10%，盼引進策略性產業；107年南港經貿園區特定專用區細部計畫，有立體連通道獎勵，上限不得高於容積20%。

「京華城不是都更，是都市計畫」，黃珊珊強調《都市計畫法》39、85條，本就授權台北市有權力自己訂容積率、容積獎勵，「所以柯文哲是違了什麼法？京華城案子不是唯一，也不會是未來的唯一，是所有的細部計畫都同樣標準，公務員都是用同一套標準！」公務員未受指示、依法行政，竟遭政治追殺。

林國成解釋，京華城法定容積是560%，增加容積是京華城自提計畫，都在合法範圍；當時郝市府與京華城各說各話，郝市府認為捐地後法定容積還是392%，京華城主張捐地後比照商三560%，監察院在102年監委馬以工報告，認為「延宕3年侵害人民權益」；104年劉德勳監委糾正報告，指延宕5年損害人民救濟權益；柯市府時代恢復法定容積560%，都有歷史淵源、事證明確。

至於近期有許多市府官員證詞被斷章取義，身為台北市議會調查小組成員之一的陳宥丞轉述，有議員詢問柯是否介入審議過程，前台北市副市長彭振聲回答「不是柯市長的交辦，是交給都發局開完會後，相關會議上呈」；他自己也問過時任都發局長黃景茂有沒有受過上級指示？黃回答「完全沒有當面交辦，一切都是依法辦理」，細部計畫在地方政府能決定，都委會是最後裁決者，採共識決」、「如果不合理，都委會不會通過」。

張志豪指出，京華城有30%「以一半代金、一半容積移轉」，原本郝市府希望全部改成代金，還設3年落日條款，結果2017年時被議會廢止繼續使用舊制，按照《都市計畫容積移轉實施辦法》採取面積計算30%容積沒有問題，「各種規定規則都擺在這邊，還是有人視而不見，睜眼說瞎話，這不是現今民主制度應該看到的事情！」

黃瀞瑩稱，議會組成的專案小組，不管是京華城、士北科、台智光，不該充滿政治語言、議員個人意見，或節錄洩錄給特定媒體，應回歸專業，也不該成為議員個人放話工具，去上政論節目，賺通告費，成為引導風向的工具。

林珍羽批評，柯文哲被「黨檢媒」一體羅織罪名，但京華城建照第1次、第2次變更的日期，都不在柯文哲任內，京華城還在施工中，若認為有犯罪事實，為什麼不勒令停工？不然就是配合執政黨在獵殺政敵。現在經手京華城案的公務員沒人敢說話，因為說了話就被抓去問話，然後就不能再說話，這已不只是東廠、綠色恐怖，是言論自由被限縮。