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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭黃珊珊「京華城案」記者會破綻！　李正皓：與威京集團空中串證

▲▼民眾黨團「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨團「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率案，立法院民眾黨團今（19日）召開「審容積變圖利、政治追殺何患無辭？」記者會說明。對此，媒體人李正皓表示，「京華城是都市計畫，不是都更案」，立委黃珊珊的這個論點與威京集團的聲明一模一樣，簡單說，現在已完成空中串證。他指出此論點的天大破綻，京華城使用年限才18年，根本不符都市更新條件，為何準用都市更新容積獎勵辦法，這個「準用」是誰準的？誰準誰圖利，就這麼簡單。

李正皓於臉書表示，今天下午黃珊珊帶著包含林國成等一票民眾黨立委、台北市議員召開記者會，會議中黃珊珊論點很簡單，依《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，台北市政府本來就有權限可經由細部計畫可自訂容積率獎勵，而這個容積獎勵上限就是20%，京華城完全合法。

李正皓指出，黃珊珊的論點與威京集團的聲明一模一樣，威京集團8月29日聲明指出「京華城是都市計畫，不是都更案」。簡單說，現在已完成空中串證。

李正皓再指，「京華城是都市計畫案，不是都市更新案」，按照《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，台北市政府本來就有權限可經由細部計畫給予京華城容積率獎勵20%。這就是柯文哲、沈慶京、黃珊珊訴訟策略，其實很高明，但這件事有天大的破綻。

李正皓貼出一份「台北市都市計畫書」，他指出，這是109年11月16日台北市政府公布的「修訂臺北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」，這個細部計畫案，確實做出了基於京華城有綠建築、智慧建築、耐震等設計，給予20%的容積獎勵。

李正皓說，但仔細看「右半邊紅線處」，本計畫有關綠建築、智慧建築、耐震設計等獎勵容積本計劃未規定事項準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定辦理。

最後，李正皓強調，破綻就在這裡，京華城2001年開幕，2019年自行拆除，使用年限才18年，根本不符合都市更新的條件，為何可以準用都市更新容積獎勵辦法，這個「準用」是誰準的？誰準誰圖利，就這麼簡單。

▼李正皓指出黃珊珊京華城容積率論點破綻(紅線處)。（圖／翻攝自Facebook／李正皓，點圖放大）

▲▼李正皓指出黃珊珊京華城容積率論點的破綻。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▼李正皓指出黃珊珊京華城容積率論點。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲▼李正皓指出黃珊珊京華城容積率論點的破綻。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

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