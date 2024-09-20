洪健益公布「蔡壁如手諭」喊話出來面對　本尊親回4點聲明

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨台北市議員洪健益日前指控民眾黨前立委蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」，甚至喊話自己還有證據，蔡要告快告，19日還公布「手諭」，要求蔡出來面對真相，引發各界討論。對此，蔡壁如今日（20日）一早在臉書發出4點聲明，建議洪健益如果有明確證據請交檢察官，「在司法前面大家就『直球對決』，由司法釐清吧。」

▲洪健益公布「蔡壁如手諭」。（圖／記者陳家豪攝）

洪健益日前指控蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」，還說自己有證據，蔡要告快告。接著，洪健益19日在台北市議會受訪，隔空對蔡壁如提出3個問題，第一「你跟朱亞虎以及沈慶京見過幾次面、談的內容是什麼、兩人碰面時柯文哲在不在場」，第二「接到陳情信下手諭安排協調會後，請問柯文哲知道不知道」，第三「上次說朱亞虎的陳情信『蔡姐』可能是蔡英文，這個玩笑真的不好笑，不乾脆說蔡頭、蔡閨、蔡依林」。

▲洪健益公布的「手諭」內容。（圖／翻攝自Facebook／台北市松山信義區市議員洪健益）

洪健益還公布疑似是蔡壁如用市長室便簽專用紙寫下的便條，內容包含「To林洲民局長，回國後晶（應為京）華城陳情人希望安排和林副市長拜會，你在場。壁如2017.8.1」。

洪健益質疑，這封蔡壁如便條「後」和「8」，比對與上次公布寫在朱亞虎陳情信上的字跡，「請問蔡姐，這個難道不是妳親手寫的嗎？朱亞虎信件上面的8月3日回國約時間，不是妳寫的嗎？」況且內容也跟19日公布的手諭時間點吻合、符合邏輯，也證明圖利京華城是在2017年就預謀的事情。

對此，蔡壁如20日一早在臉書發出4點聲明，強調自己2019年就離開台北市政府，市府職務與她無關，不明白為何有人甘願冒著「加重毀謗罪」，透過媒體放話、含沙射影，「建議議員如果有明確證據請交檢察官，在司法前面大家就『直球對決』，由司法釐清吧。」

蔡壁如臉書聲明全文如下：

蔡壁如幾點聲明；有明確證據就請交給檢方。

1、2016年底，監察委員劉德勳針對北市府京華城原基地容積率的認定存有重大疑義，發文糾正台北市政府。

2、2017年我是台北市市長室主任，主要工作就是協調各局處解決市民陳情案，對待陳情人，不管是市民或企業財團，我和北市府官員的態度絕對是：「依法辦理」；如果說接受陳情人的拜會有問題，我也想問：議員服務處還接受陳情嗎？

議員拿出一張2017年，陳情人拜會林副市長，蔡壁如請林局長要出席的便簽，當年陳情的是，京華城的容積是由392％變成560％，這是監察院糾正後的容積率。

3、2019年我就已經離開台北市政府，市府職務與我無關。

4、檢調現在調查的是2020年以後；「為何北市府之後把560％，多給出20％的獎勵容積？」這已不是我的業務範圍，我也從未參與。

令人不解的是，一位議員甘冒「加重毀謗罪」，透過媒體放話、含沙射影，潑髒水，不計毀譽的拿著明朝的劍，砍清朝的官。意欲為何？相信理性的人，都知道就是為了毀滅民眾黨。

建議議員如果有明確證據請交檢察官，在司法前面大家就「直球對決」，由司法釐清吧。