拿自治條例25條護京華城挨轟「自證有罪」　黃珊珊嗆2議員不懂法

記者袁茵／台北報導

針對京華城容積率案，民眾黨立委黃珊珊日前援引國土署長吳欣修言論，稱地方政府以細部計畫訂立容積獎勵，上限不得超過20%，再拿「台北市都市計畫施行自治條例」第25條做解釋，但被藍綠質疑違法且還自證有罪。對此，黃珊珊19日回嗆2議員看不懂法條，還要對方回去做一下功課。

▲民眾黨團「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨19日下午召開「審容積變圖利，政治追殺何患無辭？」記者會，出席人員包括立委黃珊珊、林國成，以及4名台北市議員張志豪、黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞。

被問到有關民進黨台北市議員何孟樺批評，京華城違法關鍵是沒依循台北市自治法規，容積率20%已被2次羈押庭法官認為違法，以及國民黨台北市議員游淑慧說，京華城原號稱用《都市計畫法》第24條自提計畫，黃珊珊拿「台北市都市計畫施行自治條例」第25條等於自證有罪？

黃珊珊回應，「第一，我不知道原來台北市議員已經成為國土署的上級機關。」國土署署長講得非常清楚，內政部定調容積率是由地方政府的細部計畫訂定；第二，一般性容積獎勵上限不可超過20%，這是全國一致規定，也是全國都委會的共同共識，「這2位議員，我不知道是看不懂法律，還是怎樣？」若看不懂台北市相關法規，可以回去做一下功課。

黃珊珊提及，第二，《台北市都市計畫施行自治條例》是台北市法規，地方政府可以在細部計畫裡面決定基地容積率，按《都市計畫法》24條自訂細部計畫變更的案例，例如南港區南港段三小段41地號土地一樣給容積獎勵，《台北市都市計畫施行自治條例》是規定北市都委會可以在這地方決定自己相關規定，《都市計畫法》24條是母法，任何人都可以提細部計畫，「請她回去念一下法條」。