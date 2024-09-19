嘆中間選民對藍不滿　韓國瑜舉花東三法為例：早勸傅崐萁別硬攻

▲立法院新會期明天開議，國民黨召開立法實務研討會，韓國瑜、傅崐萁出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院明開議，國民黨今（19日）舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞時勉勵眾藍委，「眼中沒有仇人、心中沒有敵意」，希望立委在國會監督政府，要用愛當出發點，並透露自己曾向國民黨團總召傅崐萁說過，人生直路走不通，走曲線也可以，「猛攻硬攻花東三法就很明顯，結果被外界醜化，外界都在說揮霍國庫2兆，然後台灣未來發展就不敢動了」，直線不行可以走曲線，都可以達到目標。

韓國瑜回憶起30年前當立法委員時，真的是恍如隔世，如今回想起來感慨特別多，因此他有幾個重點跟大家分享一下。韓表示，好男人就像湯，煮熟了就要喝，前書記長洪孟楷這鍋湯才剛熟就被端走了，黨團幹部培養真不容易，6個月的滾爬摸索，剛剛成熟就要換書記長，這個慣例是可以考量的，因為新任書記長林思銘明年二月可能才剛成熟，就又要換，沒有考量優或劣，只是說幹部的養成非常不容易。

韓國瑜笑說，讀小學放暑假大家都懶洋洋的，第二天開學還要老師喊注意！「現在我對國民黨立委說一樣的話，注意！明天要專心開會。」大家對台灣內部百姓、海外華僑，對新立法院期待是什麼，希望大家好好思考。韓國瑜也透露，昨天有一個反對黨的委員，「他一輩子追求台獨，他卻跟我說，我以前很討厭你，但沒想到相處後不是電視上講的那種人，我只能說我眼中沒有仇人，我心中沒有任何惡意跟恨意，他說真的？我說當然。」

韓國瑜強調，希望所有立委去思考到底是要用愛出發，還是恨出發？若沒有用愛出發，那不管是質詢、審查、人事，沒有愛台灣跟中華民國，講出來的話力都會不一樣，人民一定都感受的到，他也跟行政院長卓榮泰說，要用愛看這個土地，有更大的包容，質詢監督的力量不一樣，30多年前自己坐下面的時候，那時候還很年輕，每天回家都在磨刀準備去立法院砍人，要殺才爽才會過癮，但30年後覺得白雲蒼狗，有大愛在心中就不一樣，這是特別要跟大家分享的心境。

韓國瑜直言，希望藍委警惕自己，基層的中間選民跟藍軍對國民黨都是有所不滿，大家要誠實面對這個問題，民眾的期待投射在立法院上，「我跟傅崐萁說過，人生直路走不通，走曲線也可以，猛攻硬攻花東三法就很明顯，結果被外界醜化，外界都在說揮霍國庫2兆，然後為了台灣未來發展就不敢動了，全民健保也是曾被罵錢坑，結果很成功，花東三法就是這樣，直線不行可以走曲線，都可以達到目標」。

韓國瑜重申自己不是老前輩，而是希望新的立法院黨團有卓越表現，讓台灣廣大民眾知道國民黨是跟他們站在一起的，讓海外僑胞認為中國國民黨是中華民國最勇敢的捍衛者，國民黨團一定要警惕自己。

最後，韓國瑜說，給國民黨團四句話參考，「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶。」一定保護中華民國，保護美麗台灣，保護中華文化，保護自由民主。不要讓選民失望，讓黨中央失望，犯錯不怕，怕的是懶惰跟退縮，一定會有更亮眼的表現。

