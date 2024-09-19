立法院慶祝全國古蹟日！21日開放參觀　「黑熊保溫瓶」好禮等你拿

▲立法院公布9月21日全國古蹟日活動。（圖／立法院提供）

記者郭運興／台北報導

立法院今(19日)宣布， 9月21日星期六上午9時至下午5時，立法院台北、台中院區同步開放民眾參觀，還可集章領取限量立法院黑熊保溫瓶、帆布袋、馬克杯、紀念筆等好禮；今年特別舉辦「認識國會兒童寫生活動」，讓參加活動的家長帶著小朋友以特色古蹟風華，盡情發揮創意、揮灑色彩，留下繽紛回憶，立法院歡迎大家來一趟古蹟巡禮。

立法院表示，前身為日治時期台北州立第二高等女學校的立法院，建物緣起考據為日治時期大正8年(1919年)，並曾於昭和10年(1935年)整建，代表一段台灣過去的殖民歷史。光復後一度作為台灣省政府農林廳辦公所，後來農林廳於1960年搬遷至中興新村，立法院由中山堂遷駐至此，此後就成為國家最高立法機關所在地，是國家議事場域、重大法案催生地，也見證了中華民國的民主發展。

立法院表示，行政大樓建築於2017年6月經台北市政府指定為市定古蹟，議場獲登錄為歷史建築。本次開放民眾參觀，不僅能一覽立法院古蹟建物與議場的歷史風華，也了解民主國會誕生的歷程和珍貴之處。

立法院指出，今年特別舉辦「認識國會兒童寫生活動」，讓參加活動的家長帶著小朋友以立法院特色古蹟風華，盡情發揮創意、揮灑色彩，留下繽紛回憶。國小以下兒童填具線上表單，即可報名參加，名額200位，額滿為止，當日完成作品即可兌換精美國會拼圖組一份。

立法院再指，9月21日全國古蹟日入院參觀的民眾，請攜帶附有照片之個人身分證明文件，在立法院中山南路大門口服務台排隊安檢後即可進入參觀，立法院特別準備了限量黑熊保溫瓶、帆布袋、馬克杯、紀念筆等好禮，邀請國人把握一年一度的古蹟日開放時間，踴躍前來參觀。

▼立法院公布9月21日全國古蹟日活動，準備限量黑熊保溫杯等好禮。（圖／立法院提供）

另外，同樣被指定為台中市市定古蹟的立法院民主議政園區，原台灣省議會，今年也同步舉辦活動，於園區民主時刻館(議事大樓)內，舉辦113年全國古蹟日活動。當天歡迎有興趣的父母帶著小朋友，自備彩色筆或蠟筆，一起參加「古蹟之美著色活動」。

立法院透露，當天立法院中南部服務中心將會提供線畫稿200份，由參與的大朋友、小朋友現場完成線畫稿著色後，即可出示完成作品向服務台兌換精美紀念品一份，數量有限，兌完為止。

最後，立法院強調，民主議政園區在活動當天上午10點、11點及下午2點、3點，於園區民主時刻館舉辦4場次的見證台灣民主發展定時導覽解說活動，有興趣的民眾可自行前往民主時刻館川堂集合，透過導覽員解說，讓大家瞭解民主時刻館各展區的主題展示與互動遊戲，一同見證與瞭解台灣民主百年發展。

▼立法院公布9月21日全國古蹟日活動，準備限量帆布袋等好禮。（圖／立法院提供）

▼立法院公布9月21日全國古蹟日活動。（圖／立法院提供）