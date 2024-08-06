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台南市勞工局辦外國人管理法令課程　課程多元提升移工服務品質

▲台南市勞工局今年於關子嶺富野溫泉會館舉辦4場「外國人管理人員法令課程研習會」，第2場於6日辦理，邀請事業單位及私立就業服務機構參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局今年於關子嶺富野溫泉會館舉辦4場「外國人管理人員法令課程研習會」，第2場於6日辦理，邀請事業單位及私立就業服務機構參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局今年於關子嶺富野溫泉會館舉辦4場「外國人管理人員法令課程研習會」，第2場於6日辦理，邀請事業單位及私立就業服務機構參與，期望透過這些課程提升服務移工相關事務的能力和品質，以落實黃偉哲市長「希望家園」的理念，讓來府城打拼的外國人能夠安心在台南工作和生活，

勞工局長王鑫基感謝事業單位及私立就業服務機構疫情期間以及目前登革熱期間的協助，共同為移工的健康協助宣導和把關，也表示移工職業安全是目前很重要的工作，台南市首創產業類勞雇安心計畫是可以善用的免費資源，若所屬移工或者服務的事業單位有相關需求，勞工局會有專業團隊，結合職安衛人員及翻譯直接前往移工工作場域，就工作上移工應該注意的職安事項進行宣導和提醒，從111年開辦至今頗受好評，歡迎大家可以多多使用。

▲台南市勞工局今年於關子嶺富野溫泉會館舉辦4場「外國人管理人員法令課程研習會」，第2場於6日辦理，邀請事業單位及私立就業服務機構參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次研習會的師資囊擴很多實務經驗講師，包含台灣萬人社福協會陳佩君督導結合實務經驗講授人口販運課程，國立成功大學性別平等教育委員會的吳怡靜老師分享性別工作平等法及職場性騷法令，擔任台南市調解委員的李怡慧博士講授勞動法令暨勞動事件個案研討，期盼透過辦理研習會讓管理人員獲得最新法令知識以提升就業服務之專業能力，建立勞資政三方良好互動的溝通橋樑。

因移工和管理人員的心理健康及溝通技巧甚為重要，故為期兩天一夜的研習會中，還邀請了台南市生命線的陳瑢娟主任分享如何提升職場情緒管理與溝通技巧，使管理人員能更妥善地解決勞資爭議，同時透過管理人員心得交流和業務參訪行程，提升就業服務的專業能力。

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