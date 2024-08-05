2024台灣美食展台南館最後一天　黃偉哲化身台南美食最強推廣大使

▲台南市長黃偉哲化身銷售員，吸引現場民眾驚喜搶購合照，限定禮盒皆銷售一空，回響熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣美食展5日來到最後一天，台南市長黃偉哲再次現身台南館，邀請民眾試吃芒果丁、柴焙桂圓黑糖地瓜酥、官田區農會菱角排骨、菱角豬腳、菱角貢丸組合等台南限定好物，以及「南農選禮」彩虹芒果禮盒、果韻水果禮盒等優質台南農特產伴手禮，市長化身銷售員吸引現場民眾驚喜搶購合照，限定禮盒皆銷售一空，回響熱烈！

黃偉哲市長表示，台南館在4天活動期間，邀集台南各農會及熱門店家，招募34間店家，現場展示100項台南好禮及美食，提供超過20種品項提供民眾試吃，也特別安排台南米其林推薦餐廳主廚料理示範虱目魚料理，有吃有拿又好買，熱鬧精彩不斷。除了台南館，其他主題館內有多家台南店家參與，包含度小月、鮮蒸蝦仁肉圓、大水缸酸梅湯、田媽媽長盈海味屋、下營田媽媽鵝鄉園餐廳、鹽水農會等。也歡迎大家在活動結束後親自走一趟台南，台南37區處處有驚喜、處處有有美味！

觀光旅遊局林國華局長表示，本次台灣美食展台南館特別邀請東香台菜海味料理、南市區漁會、台南市文化觀光伴手禮產業發展協會、章成麥芽餅、慶家黃金泡菜、合口味肉品、芝麻先生、里夫手指泡芙、吻鑽糖半熟乳酪塔專門店、秉醇烘焙坊、茶立方以及由台南市農產運銷公司及在地農會設置「南農選禮」攤位現場展售，並加碼推出多項台南限定農特產品試吃，包含鮮切芒果、府城館虱目魚鬆、虱目魚海苔脆片、虱目魚鬆蛋捲、魚鬆蝦餅、新市區農會青春居酒屋禮盒、黃金蕎麥的黃金蕎麥海苔、綠園牧場鳳梨檸檬汁、官田區農會菱角香鬆、山頂狀圓柴焙桂圓黑糖地瓜酥、貫金食品的芒果汁及麻豆蜜香文旦飲等，種類豐富多樣，現場民眾讚聲連連，紛紛表示台南好吃的東西實在太多，一定會推薦給親朋好友，一起去台南，最直接體驗台南的美味！

觀旅局補充，2024年為台南400，緊接著將於9月份啟動台南城市食力系列活動，包括於大台南會展中心辦理「觀光美食博覽會」、「台南37區美食巡迴移動展」及年終壓軸登場「台南400宴」，歡迎全國遊客來到台南一起看展覽、吃美食。