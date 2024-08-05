台南市立博物館常設展解鎖新空間　「自造台南進行式」啟動！

▲台南市立博物館特別在常設展最後展區規劃「自造台南進行式」展示空間，邀請大眾一同把屬於台南的故事在這裡繼續說下去。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立博物館常設展「自造台南:我們歷史」以見證歷史的「物」和詮釋歷史的「人」，雙軸線呈現台南既獨特又豐富多彩的生命史，走過台南的千年百年，在這部由眾人積累構築而成的台南史，台南市立博物館特別在常設展最後展區規劃「自造台南進行式」展示空間，邀請大眾一同把屬於台南的故事在這裡繼續說下去。

南市博說明，該區域首檔展覽「南ê運動會：Write Your Own Story」，要帶大眾回顧去年在台南所發生的體育盛會。2023年，台南市經歷了兩場盛大的體育賽會，一個是年初的台南市古都馬拉松，另一個則是睽違多年再度由台南市主辦，全台灣最重要的綜合性運動賽會：全國運動會。對許多人而言，這些運動賽會是相當重要的事情，但也有一些人在賽會結束之後，才後知後覺的發現身邊曾經有這麼鬧熱的活動。台南市立博物館試圖透過收藏該事件的文物，讓民眾一同認識這些在台南舉辦過的重要活動。「運動的目的是什麼？」、「我們一起經歷了那些事？」說明2023年我們一起參與過的運動賽會，大眾與運動邂逅的故事。

適逢巴黎奧運賽程期間，回望去年全運會「今年台南，明年巴黎」口號，站在連結過去與未來的結點，「南ê運動會：Write Your Own Story」展期已於8月2日開始，邀請民眾一同回顧過去的台南運動賽會，一同為現在於巴黎奧運場上的台灣選手加油！

南市博王世宏館長表示，回顧館舍發展歷程及所藏文物，仰賴於1930年代左右開始石暘睢等地方文史社群或個人有意識地蒐集、調查、搶救珍貴的文物，使這些歷史物件被展示進而述說屬於這座城市的故事，成為人們能持續討論、想像、利用以至於認識台南、認同台南的方法。而博物館不只是展示過去的空間也是當代議題倡議討論的平台，更希望呈現戰後台南多元常民生活面貌，因此在「自造台南進行式」空間中，將透過定期更展回應台南的重要事件、展出民眾捐贈或由博物館蒐藏新入藏品等，期待有更多自造台南的成果與行動能透過此空間與民眾互動、對話。