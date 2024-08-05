台灣少見的過境鳥「流蘇鷸」　有3隻出現台南北門區農田

▲台灣少見的過境鳥「流蘇鷸」，最近幾天有3隻飛抵台南市北門區，吸引南北鳥友趕來拍攝。（圖／黃永豐拍攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣少見的過境鳥「流蘇鷸」，最近幾天有3隻飛抵台南市北門區，吸引南北鳥友趕來拍攝，台南市生態保育學會理事長邱仁武，非常歡迎愛護生態鳥友來台南共襄盛舉，但是因農路窄小，呼籲停車拍鳥時注意盡量靠邊，不要造成農友不方便。

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台南市生態保育學會副總幹事黃永豐表示，自上月底至今己發現3隻不同個體的台灣少見的過境鳥「流蘇鷸」，因此在北門溪底寮、二重港的農地，今天己經至少聚集20幾台車30多炮拍攝少見的過境鳥「流蘇鷸」。

理事長邱仁武指出，「流蘇鷸」在台灣是稀有的過境和冬候鳥，記錄多出現在沿海的溼地，以台南、宜蘭2地的記錄最為穩定。在台灣見到的「流蘇鷸」大多是非繁殖羽，有時在秋過境期可以見到繁殖後，仍帶有少量繁殖羽的「流蘇鷸」，台南市北門三寮灣、溪底寮、二重港農田濕地最近來的3隻流蘇鷸，也有少量繁殖羽。

邱仁武說，「流蘇鷸」是台灣稀有的冬候鳥和過境鳥，不論牠們逗留的時間長短，對台灣的鳥類生態環境與研究而言，都留下重要的觀察紀錄，牠是一種中型的涉禽，飛抵台灣相當不容易。

據了解，流蘇鷸（學名：Calidris pugnax）流蘇鷸是候鳥，其棲息在開放的湖泊、沼澤等濕地環境中，食性為肉食性，主要食物來源是水生動物。繁殖於北太平洋地區；越冬於南非、南亞和澳大利亞。。該物種的模式產地在瑞典流蘇鷸遷徙，少數會出現在東亞。

根據2020年台灣鳥類名錄，流蘇鷸在台灣有2種常見的遷徙行為，一種是在本島度冬，而另一種則是在金門、馬祖和東沙島短暫過境停留後，繼續遷徙到其他的度冬地。